Negli ultimi anni il mondo dell’editoria ha conosciuto un significativo processo di trasformazione. L’oggetto libro ? entrato nell’era della riproducibilit? non pi? tecnica, ma digitale. Grazie ai media, il web, i social network, la scrittura ha invaso gli spazi umani molto pi? di quanto fosse riuscito a fare il libro tradizionale.Introduzione e presentazione di Mebook.it Osservando la situazione attuale di editori, librai, distributori e nuovi attori entrati nel mercato, come i self publishing, si arriva a descrivere come stia cambiando il panorama editoriale regionale ed italiano e quali nuove competenze sia utile acquisire per operare con successo nell’immediato futuro. In questo contesto, si colloca la riflessione sull’impatto di Internet e del commercio elettronico sulla produzione e distribuzione del libro. In un percorso attraverso il mondo dell’editoria in rete e delle librerie virtuali, si arriva ad esplorare le altre e nuove sfide lanciate al mondo dell’editoria dall’era digitale, dagli e- book alla stampa digitale su richiesta. Ecco che nasce Mebook, il nuovo Social Network, tutto italiano. Cos’? Mebook? Quando nasce Mebook? MeBook ? un nuovo Social Network, uno spazio virtuale che serve a mettere in contatto gli scrittori, gli editori gli artisti ed gli autori, per scambiare opinioni, commenti, creare dei gruppi di discussione sulle tematiche pi? interessanti,connesse in genere alla letteratura, alla cultura ed all’arte. Nato da pochi mesi, dedicato inizialmente agli scrittori ed agli editori ed adesso anche a tutti gli artisti e gli autori in genere, oggi ha una media di circa300 utenti connessi al giornoed un traffico dati di circa 50.000 visite a settimana. Ad oggi Mebook conta pi? di 1000 iscritti (1130 ad Agosto 2014). Le sue sezioni vanno dal semplice inserimento di un profilo personale ed una foto fino a pagine autore, gruppi, foto album, con la possibilt? di poter condividere le informazioni anche sugli altri Social Network come Facebook e Twitter. Si possono creare volendo delle pagine sulle proprie opere, inserire una biografia anche come allegato e la possibilit? di interagire con gli altri utenti del Social tramite messaggi diretti, una bacheca ed una chat. E’ non ? finita! Infatti stiamo lavorando per renderlo sempre pi? completo. Il sito ? in lingua italiana ma volendo si pu? navigare anche settando la lingua inglese. Dopo il successo ottenuto con la sezione interviste, ? stata creato gi? il primo Concorso letterario a premi del Social, il “Summer Reading 2014” che conta gia molte adesioni. L’idea di MeBook quindi nasce dal desiderio di dare la possibilit? a tutti gli scrittori e autori emergenti di poter avere uno spazio “ad hoc”, dove poter parlare di s?, delle loro opere. Insomma di poter creare una linea diretta con gli editori o altri personaggi interessati alla lettura, alla cultura e all’arte. Nell’era digitale le nuove forme di aggregazione sociale si chiamano Community o meglio Social Network. L’esempio lo abbiamo con Facebook®, e Twitter® . Questi rappresentano i colossi del social network odierno. E’ chiaro tuttavia che anche realt? pi? piccole, ma non per questo meno importanti, rappresentano un grande patrimonio “sociale” sul web: esistono community esocial network verticali o meglio conosciusti come settoriali contenitori di appassionati di determinati sport, hobby, generi musicali, cinematografici o letterari. Un esempio Instantgram e Pinterest, piattaforme dedicate alla fotografia. Anche Mebook ? un social settoriale ? come abbiamo gia detto ? rivolto alla scrittura e quindi alla diffusione della cultura in genere. Vantaggi per l’utente iscritto – Possibilit? di creare pagine o di leggere pagine autore – Messaggistica diretta con gli iscritti con la possibilit? di contattarci per eventuali proposte di pubblicazione – La creazione di un profilo personale, una bacheca dove condividere e scrivere suggerimenti, link o altre informazioni – La possibilit? di richiedere un’intervista in esclusiva – Gruppi di discussione su varie tematiche – Essere contattati dagli stessi autori o editori iscritti – Creazione di eventi e partecipazione a concorsi letterari tra i quali il concorso letterario a premi “Summer Reading 2014” gratuito per tutti gli iscritti. Visibilit? mirata nel settore editoriale ed artistico – Visibilit? del Social oltre 1000 iscritti e una media di 50000 visualizzazioni a settimana. – La diffusione del tutto sulle pagine ufficiali Mebook dei principali Social network quali Facebook e Twitter. Il sito ? in continua crescita e ci saranno prossimamante nuove ed interessanti iniziative. Sviluppi e previsioni su Mebook! Il sito ? in continua crescita e ci saranno prossimamante nuove ed interessanti iniziative. Il nostro obiettivo ? arrivare a 2500 iscritti entro fine anno 2014 e a 10000 iscritti nel 2015. La sua costante crescita, anche se non ancora esponenziale, ci ha permesso di capire che il 55% delle persone che capita sul sito oppure ? invitato da un amico si iscrive su Mebook! Abbiamo una media di 200 iscritti per mese e stiamo creando sempre maggior punti di forza per fare di Mebook! un riferimento per chiunque si iscriva. Da tenere presente la concorrenza spietata sul web di altre piattaforme simili. Ci sono comunque dei servizi che non hanno gli altri come ad esempio una bacheca dove condividere e chattare con gli altri iscritti in real time inserendo volendo commenti e link sia esterni che interni. Da notare anche l’inserimento dei famosi tag sia per le foto che per i contenuti inseriti sul Social che fa crescere sui motori di ricerca (vedi Google) il sito. Inoltre la possibilit? di creare pagine personali, oltre al proprio profilo, in modo del tutto autonomo. Percl? riassumendo ci sono dei punti deboli da migliorare e dei punti di forza da sfruttare al massimo ed il nostro business plan ha questo compito.