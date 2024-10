Doppio ‘fiocco azzurro’ a Palazzo San Giorgio

Nel suo video messaggio ai reggini il sindaco Falcomatà ha parlato molto di bambini. Bambini che non vedono l’ora di tornare a scuola, bambini che vorrebbero praticare gli sport che tanti amano, ma anche di nuovi arrivati in città.

“Colgo l’occasione per salutare due consiglieri comunali che sono (ri)diventati mamma e papà in queste ore. Faccio gli auguri alla consigliera Mary Caracciolo e ad Antonio Ruvolo. Entrambi hanno avuto due bambini, Mary diventa mamma per la seconda volta, mentre Antonio è gia al terzo”.

Una notizia che riempie il cuore di gioia un pò a tutti i cittadini che, in questi giorni, si trovano a doversi continuamente confrontare con le tragedie.

“L’amore vince sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà come questo del Coronavirus. Vorrei inoltre ricordare che tutti i bambini che ho citato fino ad ora sono nati durante questa legislatura. Un giorno, dunque, tante cose potranno essere rimproverate a questa amministrazione, ma non questa. In qualche modo, ognuno di noi, ha dato il suo contributo all’aumento della natalità nella città di Reggio Calabria” afferma sorridente il primo cittadino.

In questo particolare momento di gioia per le famiglie dei consiglieri, anche la redazione di CityNow porge loro le più sentite congratulazioni. Sono tanti i genitori che, in queste settimane, vivono la nascita dei loro bambini in modo ‘insolito’, anche a loro va la nostra vicinanza.