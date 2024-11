Natale for children. Il progetto della Pro Reggina a favore del reparto di pediatria

“Natale for Children” . Il progetto avviato dalla Pro Reggina ‘97 vuole dare sostegno ai minori che vivono in situazioni di sofferenza o di malattia. L’intera rosa della Pro Reggina ’97, l’allenatore Enzo Tramontana, lo staff dirigenziale e tecnico saranno presenti lunedì 23 dicembre alle ore 11:00 presso il reparto di pediatria dell’Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli di Reggio Calabria. All’incontro interverranno il Dott. Carmelo Bellinvia e il Dott. Demetrio Costantino, rispettivamente Direttore generale e Direttore reparto di pediatria Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli Reggio Calabria, oltre all’intero staff medico e sanitario. Nell’occasione, la società reggina farà un dono che servirà per completare la zona ludica allestita all’interno del reparto.