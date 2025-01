Naufragio di Cutro: sei ufficiali a giudizio per omessi soccorsi

È stata fissata per il prossimo 5 marzo, davanti al gup del Tribunale di Crotone Elisa Marchetto, l’udienza preliminare a carico dei sei ufficiali della Guardia di Finanza e della Guardia costiera, imputati per gli omessi soccorsi che sarebbero all’origine della morte di un centinaio di migranti nel naufragio avvenuto a Steccato di Cutro il 26 febbraio 2023. La richiesta di rinvio a giudizio – come riporta il Quotidiano del Sud – era stata avanzata alla fine del 2024 dall’ex procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia, in servizio a Lecce, e dal sostituto Pasquale Festa.

Gli imputati sono:

Giuseppe Grillo (56 anni), capo turno della sala operativa del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia

(56 anni), capo turno della sala operativa del della di Vibo Valentia Alberto Lippolis (50), comandante del Roan

(50), comandante del Antonino Lopresti (51), ufficiale in comando tattico

(51), ufficiale in comando tattico Nicolino Vardaro (52), comandante del Gruppo aeronavale di Taranto

(52), comandante del Gruppo aeronavale di Taranto Francesca Perfido (40), ufficiale di ispezione dell’Imrcc (Italian Maritime Rescue Coordination Center) di Roma

(40), ufficiale di ispezione dell’Imrcc (Italian Maritime Rescue Coordination Center) di Roma Nicola Nania (51), in servizio al V Mrsc di Reggio nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023

Le accuse e la mancata attivazione del Sar

Le accuse contestate sono di naufragio colposo e omicidio plurimo colposo, e riguardano una serie di presunte omissioni legate alla mancata attivazione del piano Sar (Search and Rescue) e, probabilmente, a uno scambio di informazioni poco trasparente tra Guardia di finanza e Guardia costiera, inclusa l’ipotesi di aver ignorato il supporto offerto dalla Capitaneria di porto.

Nel 2021, l’amministrazione giudiziaria della società e il sequestro di beni di proprietà di Massimo Buda avevano dato inizio a un periodo difficile per lui e la sua famiglia. Tuttavia, la difesa, composta dagli avvocati Mairilena Bonofiglio, Liborio Cataliotti, Giuseppe Di Renzo, Leone Fonte, Natale Polmeni e Sergio Rotundo, contesta le accuse, sostenendo che le omissioni non siano riconducibili direttamente agli ufficiali imputati e che gli eventi verificatisi al largo di Steccato di Cutro necessitino di una più ampia valutazione delle responsabilità.

Prossima udienza e posizioni difensive

L’udienza preliminare, prevista per il 5 marzo 2025, consentirà di discutere le prove e le argomentazioni delle parti. I legali degli imputati cercheranno di dimostrare che la mancata attivazione del Sar e le omissioni contestate non possono essere attribuite, in modo esclusivo, ai sei ufficiali. In particolare, verranno approfondite le dinamiche di coordinamento tra le diverse forze impegnate nei soccorsi e se sussistano reali elementi di responsabilità personale.

Fonte: Ansa Calabria