Nel centenario della pubblicazione L’Anassilaos omaggia Spoon River di Edgar Lee Masters

Promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos – Sezione Poesia – congiuntamente con l’Università della Terza Età, si terrà venerdì 17 aprile alle ore 17,00 presso la Sala della stessa Università (Via Willermin) il secondo degli omaggi che il Sodalizio reggino dedica all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters nel centenario della pubblicazione (1915).

Dopo l’approfondimento critico dell’opera del poeta statunitense a cura della Prof.ssa Francesca Neri nel mese di febbraio u.s., è ora la volta di un recital di versi tratti dall’Antologia la cui traduzione, curata da Carlo Menga, sostituisce la classica traduzione di Fernanda Pivano dei primi anni Quaranta rendendo il testo più adatto alla sensibilità dei lettori del Terzo Millennio. La lettura di Masters ha coinvolto quasi tutti i poeti che partecipano ai Lunedì della Poesia di Anassilaos (Nanni Barbaro, Mimma Licastro, Pina de Felice, Pietro Rossetti, Domenico Nava, Nanà Lo Giudice, Mariangela Caminiti, Lilly Arcudi, Mimma Iannò, Giacomo Marcianò, Francesca Neri) coordinati per l’occasione da Daniela Scuncia che ha inteso offrire del testo una interpretazione asciutta e meno drammatica avviando anche una sperimentazione teatrale dei testi di poesia che l’Anassilaos intende percorrere anche con altri autori, Dante Alighieri soprattutto anche in vista della prossima festa della poesia, giunta alla sua 5^ edizione, in programma dal 23 al 26 luglio presso il Chiostro e dedicata al grande fiorentino.