Neroarancio ko a Chieti

Nulla da fare per la Viola uscita sconfitta dal Palatricalle di Chieti al termine di una gara combattuta solo nella prima frazione. Troppo poco nella parte centrale del match e poi solo uno scatto d’orgoglio nell’ultimo parziale. Il team di coach Benedetto non riesce a bissare il successo dell’andata contro i teatini e resta dunque fermo a quota 34 in classifica. Per i neroarancio, adesso, l’appuntamento è fissato a venerdì prossimo (ore 20.30) al PalaCalafiore per l’ultimo impegno di campionato contro Ravenna, in cui si chiuderà una stagione comunque da incorniciare.

TABELLINO

Chieti-Viola 85-66 (21-23; 19-9; 23-10; 22-24)

CHIETI: Hamilton 16, Ippolito, Cardillo, Palermo 5, Paesano 4, Ancellotti 13, Sergio 9, Monaldi 16, Di Giacomo, Sollazzo 22.

Coach: Massimo Galli

VIOLA: Deloach 19, Casini 11, Azzaro, Rezzano 9, Lupusor, Spissu 3, Rossi 2, De Meo, Rush 6, Ammannato 16.

Coach: Giovanni Benedetto

Arbitri: Antonio Migotto di Santo Stino di Livenza (VE), Marco Marton di Conegliano (TV) e Luca Maffei di Preganziol (TV).

Fonte: ufficio stampa Viola Reggio Calabria