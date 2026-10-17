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Nissa-Reggina: i convocati amaranto sono ventidue. Quattro fuori per infortunio, due per scelta tecnica

Sfida delicata con i ragazzi di Marchionni pronti a dimostrare che il momento no è alle spalle

17 Ottobre 2026 - 20:40 | Comunicato

Reggina Cantalupa Mady Abonckelet ()

Sono 22 i convocati di mister Marco Marchionni in vista di Nissa-Reggina, gara valida per l’ottava giornata del girone I di Serie D 2026/2027 ed in programma domenica 18 ottobre allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, con calcio d’inizio alle ore 15:00.

Di seguito, l’elenco completo:

Nissa Reggina convocati

Non convocati: Palmieri, Pellicanò, Macrì e Jallow per infortunio

Franchini e Porcino per scelta tecnica.

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