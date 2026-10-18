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Nissa-Reggina: le formazioni ufficiali. Rosario Girasole torna titolare, in attacco Reis-Magrassi

In panchina l'ultimo arrivato Piras, a riposo anche Baggi

18 Ottobre 2026 - 14:02 | Redazione

Reggina Rosario Girasole

Agli ordini del signor Leone della sezione di Avezzano, coadiuvato dai guardalinee Grimaldi della sezione di Bari e Lembo della sezione di Valdarno, Nissa e Reggina scenderanno in campo nelle seguenti formazioni.

NISSA: Ukelis; Fofana, Calvosa, Alagna, Bruno, Terranova, Di Grazia, Palermo, Rapisarda, Cusumano, Cauteruccio. In panchina: Maggiore, Distratto, Ferrante, Agnello, Maltese, Catalano, Provenzano, Bello, Panattoni. Allenatore: Moschella

REGGINA: Lagonigro; Girasole R., Lancini, Baldan; Fazio, Abonckelet, Acquadro, Rotulo, Toscano; Reis, Magrassi. In panchina: Piras, De Mori, Girasole D., Baggi, Specker, Laaribi, Rossetti, Alma, Guida. Allenatore: Marchionni

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