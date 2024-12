Nissa-Reggina: dove e come vedere la partita

Match delicatissimo per la gli amaranto, conta solo la vittoria

Partita senza appello per la Reggina che dalla trasferta sul campo della Nissa deve necessariamente tornare con una vittoria, pur consapevoli delle tante e importanti defezioni e di giocare contro una compagine ostica. Per non perdere contatto dalla vetta, dopo il deludente pareggio con il Pompei, conta conquistare solo il bottino pieno.

Dove e come vedere la partita

Attraverso l’emittente locale Reggio Tv canale 77 del digitale terrestre, live streaming collegandosi al sito reggiotv.it o alla pagina facebook della tv reggina.