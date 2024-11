No Alcohol Party: Attendiamoci e Famous presentano la festa al Mahé Lounge Club

L’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., in collaborazione con la Famous, propone per la stagione estiva 2015 l’evento dal titolo “No Alcohol Party”.

L’organizzazione di eventi tra le più attive e conosciute dai giovani reggini ha deciso di collaborare gratuitamente per il sociale, nella realizzazione di una serata di autofinanziamento per il bene dei giovani della nostra città e non solo.

Il “No Alcohol party” si svolgerà lunedì 17 agosto, a partire dalle 22.30, presso il Mahé Lounge Club.

In consolle, si alterneranno Renzo Caridi, Lightning Deejay e Francesco Minniti, accompagnati dalla voce di Marco Parisi.

L’evento si pone nel filone di iniziative promosse dall’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s. per testimoniare come sia possibile divertirsi senza assumere alcool; un divertimento sano e genuino, che nasce dalla passione per la musica e dalla voglia di stare insieme.

I giovani potranno confermare che ci si può divertire, senza nascondersi dietro la breve percezione sensoriale data da qualche cocktail, facendosi “inebriare” semplicemente dalla bellezza della musica e dello stare insieme.

Con il prezzo del biglietto, al netto del contributo SIAE e degli altri oneri, si contribuisce alla mission dell’associazione Attendiamoci Onlus: prevenire il disagio giovanile e promuovere le risorse personali.

L’appuntamento è, quindi, per lunedì 17 agosto alle ore 22.30, per una festa alla quale non mancherà nessun elemento per divertirsi.