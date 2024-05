Elezioni Europee, i NOMI di Forza Italia per il Collegio Sud: Princi punta all'elezione

La vice presidente della Regione in corsa per l'europarlamento, il leader nazionale Tajani capolista. La lista completa dei candidati di Forza Italia

Si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni europee in Italia. Le forze politiche hanno avuto tempo fino a oggi per consegnare le liste con i candidati all’europarlamento che correranno alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

I loghi presentati sono in tutto 42, con tante forze politiche minori che probabilmente non sono riuscite a raccogliere entro il 1° maggio le firme necessarie per presentare la loro lista e superare il vaglio dell’Ufficio elettorale.

Elezioni europee 2024: quando si vota

Nei 27 stati membri le elezioni europee si svolgeranno tra il 6 e il 9 giugno. Le urne in Italia saranno aperte tra le 14 e le 22 di sabato 8 e dalle 7 alle 23 di domenica 9: un vero e proprio election week-end visto che in contemporanea si svolgeranno anche le elezioni regionali in Piemonte e le amministrative in 3.700 Comuni italiani (circa il 40 per cento del totale).

Di seguito la lista per il Collegio Meridionale di Forza Italia.

Antonio Tajani

Isabella Adinolfi

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Lucia Vuolo

Giusi Princi

Paolo Soccorso Dall’Erba

Antonella Ballone

Angelo Antonio d’Agostino

Laura De Mola

Raffaele De Rosa

Eliseo Iannini

Sonia Palmeri

Barbara Ricci

Riccardo Sosa

Alessandro Sacchi

Francesca Salatiello

Marcello Vernola