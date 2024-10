Europee – Ripepi presenta Nino Cento, candidato al Parlamento Europeo

“Domenica 12 maggio alle ore 19:00 presso Piazza Calvario a Cittanova presenteremo con grandissimo orgoglio la candidatura al Parlamento Europeo del Coordinatore Cittadino di Cittanova Nino Cento. Da anni servitore coraggioso e determinato della propria terra, la sua presenza nelle liste elettorali apporterà un grandissimo valore al partito di Bandecchi che si va affacciando sul panorama europeo.” – lo ha dichiarato il Coordinatore Regionale della Calabria di Alternativa Popolare Massimo Ripepi.

Un partito di temerari, quello di Stefano Bandecchi che insieme a Massimo Ripepi, Nino Cento ed altre figure di spessore stanno lottando con coraggio contro le ingiustizie e i poteri forti ad ogni livello, per riportare la politica al servizio dei cittadini e svincolata dagli interessi dei singoli politici: “Una rivoluzione che, seguendo l’esempio di Rivoluzione Rheggio 743 a.C. si è estesa a livello nazionale e che guidata da un leader come Bandecchi porterà ad un grande cambio di passo in un’Europa ormai completamente scollata dai bisogni dell’Italia e degli italiani.” – ha spiegato Massimo Ripepi.

“Da qui, diventa fondamentale la presenza di Nino Cento nelle liste della circoscrizione Sud: un uomo coraggioso che si batte da anni con determinazione per la valorizzazione del territorio.” – ha concluso Massimo Ripepi – “La Calabria farà sentire la sua voce: ma per fare questo servono gli uomini giusti nei posti giusti! Di pavidi che si vendono per interessi personali ne abbiamo visti già troppi e tutt’oggi ne paghiamo le conseguenze! Per questo, vi aspettiamo numerosi: ascolteremo le istanze di tutti perché i cittadini devono tornare al centro della politica!”.

Seguirà al termine degli interventi un dibattito pubblico al fine di ascoltare le istanze dei cittadini.