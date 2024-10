Non solo pizza gourmet: da Villa Kalazul la qualità del pesce a km 0

Un…mare di bontà. Da Villa Kalazul l’attenzione verso l’originalità dei piatti e la loro bontà viene curata in modo particolare.

E’ già ampiamente apprezzata, presso il locale situato a Marina di San Lorenzo, la possibilità di degustare la pizza gourmet.

Impasto con lievitazione a 72 ore, ingredienti che si sposano perfettamente con le diverse proposte offerte. La pizza gourmet è ormai entrata con forza nella cucina italiana, grazie agli ingredienti di altissima qualità, la preparazione delle materie prime e la possibilità di condivisione con altri commensali.

Villa Kalazul propone diverse pizze gourmet tra le quali scegliere, oltre alla possibilità di degustare la pizza in modo classico.

Non solo pizza ma anche una ristorazione che punta con decisione sui prodotti del territorio, come ad esempio il pesce a km0. Il menù degustazione di Villa Kalazul, proprio per rafforzare l’idea di una proposta fresca e particolare, varierà ogni giorno in base al pescato quotidiano.

In cucina uno staff professionale e attento ad ogni dettaglio, guidati da uno chef altamente qualificato. Degustazioni, piatti speciali e la possibilità di lasciarsi trasportare in una location che è cornice perfetta per vivere un’esperienza unica.

Villa Kalazul è stata ideata come sala da ricevimento, luogo ideale dove poter festeggiare cerimonie e banchetti di ogni tipo.

Particolarmente suggestiva la location (con tanto di piscina), l’ambiente elegante e raffinato conta di incontrare il favore del pubblico grazie ai pochi eventi selezionati, come quello organizzato sabato 25 maggio con ospite l’ex protagonista di Uomini e Donne Giordano Mazzocchi.

Per info ? 345 6021174