Notte dei ricercatori: all’Università della Calabria l’atteso concerto di Cristiano De Andrè

Domani sera con inizio alle ore 22.00 all’ Anfiteatro dell’Università della Calabria, situata ad Arcavacata di Rende (Cosenza), l’atteso speciale concerto di Cristiano De Andrè che ospiterà Mauro Pagani e Nello Daniele per un doppio omaggio al padre Fabrizio De Andrè e a Pino Daniele. La serata sarà presentata da Gian Maurizio Foderaro, conduttore e giornalista di Radio Rai.

Per questa speciale occasione, Cristiano De Andrè terrà un concerto inedito. Il suo inimitabile omaggio al padre, infatti, sarà eccezionalmente arricchito da ben due special guest da copertina: l’ex PFM e pluripremiato compositore Mauro Pagani, che collaborò con Fabrizio De Andrè in numerose occasioni, già a partire dalle registrazioni de “La buona novella” e il cantautore e chitarrista Nello Daniele, fratello del grande Pino.

Sarà la prima volta, tra l’altro, che due pezzi di storia della musica d’autore italiana, come Fabrizio De Andrè e Pino Daniele, entrambi prematuramente scomparsi, saranno ricordati insieme sullo stesso palcoscenico, rispettivamente, dal figlio e dal fratello. Un incontro eccezionale che illuminerà di emozioni la seconda edizione della “Notte dei Ricercatori”. Cristiano De Andrè sarà accompagnato dalla sua affiatata band: Osvaldo Di Dio, chitarra, Davide Pezzin, basso, Davide De Vito, batteria.

Nello Daniele, chitarra e voce, eseguirà tre brani del fratello accompagnato dal chitarrista Gianni Guaracino, per poi congedarsi con un duetto insieme a Cristiano sul brano “Don Raffaé”. Per chi ama la grande musica d’autore italiana si preannuncia un appuntamento unico ed emozionante. Il concerto si effettuerà anche in caso di pioggia. Prima del live di De Andrè con i suoi ospiti, sul Ponte Bucci ci sarà il concerto di Bobo Rondelli con l’Orchestrino, mentre a seguire, in Piazza Rettorato (ore 00.30) è in programma il concerto dell’ Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar.

Tutte le informazioni sono reperibili ai siti www.nottedeiricercatori.unical.it, sito ufficiale con tutto il programma della manifestazione e sul sito della struttura organizzativa del concerto: www.ruggeropegna.it. L’ingresso sul celebre “Ponte Pietro Bucci”, l’avveniristica struttura che ospita aule e laboratori dell’Università, con annessi Teatro, Anfiteatro e la Piazzetta Cubo 30 che ospiterà anche la rassegna cinematografica, è gratuito, a partire dalle ore 9.00, fino al mattino successivo. Tutto è pronto, con servizi di ogni tipo, per accogliere le migliaia di presenze previste.