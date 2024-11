Nulla da fare per la Vis Reggio Calabria, la Planet si aggiudica il derby

di Nicolino D’Ascoli – Sonora sconfitta per la Vis Reggio Calabria che perde il derby contro i cugini Catanzaresi dell’Assitur Planet e torna a casa a mani vuote. Netta la supremazia in campo degli uomini in casacca giallorossa che nel palazzetto di casa, il “PalaPulerà”, travolgono una Vis decisamente in giornata no.Si intuisce sin dai primi minuti l’andazzo della gara non propriamente felice per i ragazzi di Reggio Calabria, infatti il primo quarto dei bianco/amaranto è da incubo. Il team di D’Arrigo subisce un passivo parziale pesantissimo, 25-4, con Grasso e compagni praticamente sotto shock. La reazione, timida a dire il vero, arriva nel secondo periodo quando Vozza porta a meno 9 i Reggini (31-22) e per un istante sembra la partita possa riaprirsi. Purtroppo così non è. I giallorossi locali riprendono la marcia trionfante, assediano il canestro avversario e, nonostante l’assenza di capitan Cattani, vincono brillantemente e agevolmente.Il successo degli uomini di coach Tunno consente all’ Assitur Planet di rimanere a ridosso della vetta, subito sotto la Nuova Aquila Palermo.La Vis Reggio Calabria non è mai stata in partita, costantemente in balia degli avversari. I vari Carpanzano, Fall, Sereni e Scuderi hanno fatto il bello e cattivo tempo dall’arco e sotto le plance, vincendo tutti i duelli individuali sugli avversari.L’ennesima sconfitta, la sesta nelle ultime sette gare, fa suonare un preoccupante campanello d’allarme fra le fila dei Reggini, apparsi involuti nel gioco e incapaci di reagire alle prime avversità. Per evitare la crisi occorre in fretta rimboccarsi le maniche, lavorare molto con la testa e dare una svolta in vista del finale di regular season. A cominciare dalla prossima insidiosissima trasferta di Mazara. Non sarà facile, ma i Reggini sono duri a mollare.Questo il tabellino della gara:Assitur Planet Catanzaro – Vis Reggio Calabria 90-54(25-4, 20-26, 15-13, 30-11)Assitur Planet Catanzaro: Carpanzano 24, Scuderi 12, Sereni 14, Mercurio 3, Fall 18, Calabretta 4, Palazzo 6, Cossari 6, Ippolito 3, N.E.: Rotundo. Allenatore: Tunno.Vis Reggio Calabria: Vozza 5, Tramontana 9, Grasso 10, Carnazza, R. Costa 11, D. Costa 15, Barrile 4, Ielo, Cedro. Allenatore: D’Arrigo.Arbitri: Sarda di Piazza Armerina e Castorina di Giarre.