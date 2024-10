Nuoto – Esordio stagionale per i piccoli atleti al “Trofeo Regionale Invernale”

Gli atleti della ASD Blu Team Nuoto, che si allenano alla “Piscina il Corallo” di Villa San Giovanni hanno fatto registrare ottimi miglioramenti sotto il punto di vista cronometrico e soprattutto sotto il punto di vista tecnico, gestendo analizzando e affrontando tutte le gare nei migliori dei modi.

Piazzamento record per la società in un trofeo per esordienti, che si piazza al 6^Posto su 13 societá in classifica.

Il tecnico Laganá è molto soddisfatto dei suoi atleti,dichiarando che come obiettivo principale c è l’ accrescimento del bagaglio tecnico dei piccoli atleti, mettendo in risalto l’ottimo lavoro svolto dagli istruttori all’interno della scuola nuoto ( Federale) della struttura di Villa San giovanni.

Il presidente Gianni Laganá é entusiasta per questo inizio di stagione, e si complimenta con gli atleti per i miglioramenti e piazzamenti, e ringrazia espressamente i genitori per la fiducia!

Adesso massima concentrazione per la “Coppa caduti di Brema” del 22 Dicembre a Cosenza dove saranno impegnati i “Categoria”. Di seguito in nomi degli atleti :

Polito S – Princi C – Ielo G – Richichi S – Tripodi C – Calandra S – Trovato G – Miceli A – Costantino F – Pensabene A – Gianquinto M – Ielo F – Germanò A.