Nuova apertura a Reggio: il punto Edison di +Energy diventa realtà

Una grande novità sta per arrivare a Reggio Calabria. Il 14 febbraio, +Energy inaugurerà il nuovo punto Edison in via Sbarre Centrali 495, uno spazio dedicato all’efficienza energetica e all’innovazione.

Un nuovo punto di riferimento per l’energia sostenibile

Oltre a soluzioni per luce e gas, il nuovo punto Edison proporrà anche offerte per la connessione Wi-Fi.

Molto più di un semplice negozio, ma un vero e proprio centro di consulenza e progettazione per chi desidera ridurre i consumi e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o attività commerciale.

All’interno dello spazio sarà presente un’area espositiva con climatizzatori, impianti fotovoltaici, sistemi per il riscaldamento e solare termico. Sarà disponibile anche un’area tecnica dove esperti del settore forniranno consulenze personalizzate per scegliere le soluzioni più vantaggiose. Inoltre, ci sarà un’area dedicata alla progettazione di interni con un architetto specializzato pronto a trasformare case e aziende in spazi sostenibili e innovativi.

+Energy opera dal 2011 nel settore dell’efficienza energetica e si distingue per professionalità e affidabilità.

Opportunità di lavoro

L’azienda è alla ricerca di nuove figure professionali per rafforzare il proprio team.

Se sei un installatore freelance, +Energy offre l’opportunità di entrare in un network dinamico e in crescita, con forniture sempre disponibili senza attese, pagamenti puntuali e garantiti, supporto tecnico e formazione continua, oltre a nuove opportunità grazie all’espansione della rete aziendale.

Inoltre, per il nuovo punto Edison, si cerca una figura che sarà incaricata alla gestione operativa dello store, fornendo consulenze su misura a privati e aziende, collaborando con il team per garantire servizi di alta qualità e diventando il punto di riferimento per clienti e partner.

Per questa posizione è richiesta esperienza nel settore energetico o commerciale, capacità di leadership e gestione del team, attitudine alla comunicazione e orientamento al cliente, oltre a un forte interesse per l’innovazione e la sostenibilità.

Appuntamento il 14 febbraio

L’inaugurazione del punto Edison rappresenta un passo avanti nel settore dell’efficienza energetica a Reggio Calabria. Sarà un’occasione per scoprire le ultime innovazioni e per avvicinarsi a un modello di consumo più consapevole e sostenibile.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.