Emergenza Covid, a Reggio in arrivo altri buoni spesa per le famiglie in difficoltà

La seconda ondata è arrivata e l’attesa che precede il discorso del Premier che illustrerà le ultime restrizioni previste per piegare la curva dei contagi, teletrasporta gli italiani ai mesi di marzo e aprile. I mesi dell’incertezza, dello sconosciuto, dello sconforto.

Da settimane si parla di nuovi lockdown ed il panorama europeo lascia intuire che, forse, questa volta, toccherà proprio all’Italia. Ma cosa succede a Reggio Calabria, una città già martoriata e afflitta da un’economia difficile?

Il Comune e gli uffici Politiche Sociali si sono attivati per sbloccare i buoni spesa e provvedere alla distribuzione a chi, nei mesi scorsi ne aveva già fatto richiesta.

Demetrio Delfino ha spiegato:

L’assessore reggino ha illustrato anche il funzionamento e la modalità di ricezione dei buoni spesa:

“Per ogni componente del nucleo familiare vanno assegnati €100 in buoni spesa, quindi una famiglia formata da quattro persone riceverà €400”.

Delfino conclude ricordando ai reggini che, anche se chiusi al pubblico, gli uffici dei servizi sociali del Comune sono a disposizione dei cittadini:

“Possono provare sul sito del comune perché a volte ci sono delle problematiche da verificare. Non so per esempio una email errata o cose simili. Gli uffici sono a disposizione, nessuno verrà lasciato da parte per questi semplici errori o perché manca un documento allegato. Cercheremo di dare assistenza a tutti”.