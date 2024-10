Nuovi voli Ryanair, David O’Brien a Lamezia: “Rotte domestiche e internazionali anche da Reggio”

Di seguito le parole di David O’Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair:

“Ryanair è l’unica compagnia aerea ad offrire circa 400 collegamenti internazionali con tutte le regioni italiane, supportando oltre 30.000 posti di lavoro negli aeroporti italiani e creando collegamenti cruciali sia per il business che per il turismo in regioni come la Calabria che più hanno bisogno di questa essenziale spinta economica. Ryanair sta supportando SACAL per sviluppare procedure di navigazione d’area (RNAV- Area Navigation) presso Reggio Calabria da sottoporre a ENAV ed ENAC a inizio dicembre. Ryanair può introdurre rotte domestiche e internazionali da Reggio da aprile 2019, previa conclusione dell’iter burocratico per l’inizio del nuovo anno. Siamo lieti di lanciare la nostra programmazione estiva 2019 dalla Calabria, con 14 rotte, tra cui 3 novità da/per Bologna, Norimberga e Malta, che permetteranno di trasportare 1,4 milioni di clienti attraverso gli aeroporti di Crotone e Lamezia, supportando oltre 1.000* posti di lavoro in Calabria. Per festeggiare il lancio della nostra programmazione per l’estate 2019 dalla Calabria, stiamo mettendo in vendita posti sulle tratte italiane a partire da € 16,99 per viaggiare ad aprile 2019, prenotabili fino alla mezzanotte di sabato (27 ottobre). Dal momento che questi incredibili prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i clienti a collegarsi subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli“.