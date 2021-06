Ondata di calore, Reggio Calabria bollino rosso il 25 giugno

Secondo il bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute (clicca qui) oggi sarà allerta 3, cioè "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", per cinque città: Campobasso, Catania, Palermo, Perugia e Rieti.

Bollino arancione, quindi livello di allerta 2 per "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili" in altre 9 città: Bari, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina, Pescara, Reggio Calabria, Roma e Trieste.

Reggio Calabria che dopo due giorni da bollino arancione (oggi e domani), diventerà bollino rosso per venerdi 25 giugno. Quando scatta il bollino rosso, significa che quelle zone presentano condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione.