Confcommercio Reggio Calabria ha un nuovo presidente

È Gaetano Matà il nuovo Presidente della Confcommercio di Reggio Calabria, eletto all’unanimità dall’Assemblea dei soci tenutasi il 22 luglio nella sede dell’Associazione di via Zecca.

Presidente di Federmobili provinciale, professionista con esperienza ultra trentennale nel settore dei servizi commerciali per l’arredamento, Gaetano Matà guiderà l’Associazione per il prossimo quinquennio succedendo a Giovanni Santoro. La Confcommercio individua così, con grande senso di responsabilità, in maniera unanime, spontanea, naturale, la nuova guida con la convergenza dei voti della totalità dei componenti l’Assemblea a significare la grande stima nei confronti della persona oltreché l’assoluta unità e compattezza dell’Organizzazione datoriale.

“L’onore di presiedere un’Associazione come Confcommercio – dichiara il neo Presidente Gaetano Matà – è pari solo alla voglia di svolgere, da subito, un’azione forte e convinta di profondo rinnovamento, per dare voce forte ed autorevole alle imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni della Città e della Provincia reggina. Gli imprenditori dovranno sapere di potere trovare in Confcommercio ascolto, tutela, servizi e una struttura pronta a sostenere con determinazione e credibilità, da protagonista, le istanze del Terziario”.

Il nuovo corso della Confcommercio disegnato da Matà pone al centro la trasparenza, la gestione democratica delle decisioni, la collaborazione tra tutte le componenti dell’Associazione.

“Confcommercio come fucina di iniziative e progettazione con l’imprenditore protagonista. Rispetto al recente passato – continua Matà – è necessario un cambio di paradigma culturale: fare insieme, collaborare, costruire collettivamente, cooperare tra soci e con le Istituzioni senza nessun tipo di individualismo o personalismo, senza mai prevaricare ma provando al contrario a liberare, a includere, a creare opportunità. Occorre, oggi più che mai, in un contesto difficile come quello locale, incrociare conoscenze, esperienze, professionalità, creare valore dallo stare insieme e avere come unico obiettivo la tutela del comparto, il contrasto di qualunque forma di illegalità e la crescita sostenibile e di sistema”.

Nell’ampio ed articolato intervento, il Presidente Matà si rivolge direttamente alla classe dirigente della Confcommercio, che ringrazia per la fiducia accordata, invitando tutte le componenti dell’Associazione ad offrire il proprio contributo in un momento delicato.

“È sulle basi del lavoro positivo svolto in questi anni – prosegue Matà – che dobbiamo costruire il nostro futuro. La disponibilità a candidarmi alla presidenza delle Confcommercio non deriva da ambizioni personali o velleità politiche, ma da un dovere che mi sento di affrontare per costruire una Confcommercio che sappia esprimere al meglio i valori e i bisogni dell’intero comparto, con la certezza che potrò contare sulla leale partecipazione di tutte le anime della Confcommercio e con l’ambizione di portare le imprese reggine a recuperare entusiasmo, dignità, voglia di intraprendere, capacità d’impresa”.

Eletta dall’Assemblea anche la Giunta Confcommercio che vede confermati gli uscenti Vincenza D’Amico (Federazione Moda Italia), Carmelo Nucera (CAT Isfoter), Antonino Pedà (Figisc), Natale Scappatura (Snag) e i nuovi ingressi di Rosalba Pizzi (Professionisti del Benessere) e Remo Frisina (Federpreziosi).