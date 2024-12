Operazione Ducale, il TdL rigetta i ricorsi della Dda: no agli arresti di Neri e Sera

Quattro altri rigetti da parte del Tribunale della libertà di Reggio Calabria contro gli appelli avanzati dalla Procura per gli indagati dell‘operazione Ducale.

Il TdL dice no alla misura cautelare per i due politici indagati, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Neri; e l’ex capogruppo del Partito democratico al Comune di Reggio, Giuseppe Sera.

No del Tdl anche a favore di Daniel Barillà, il giovane esponente del PD indicato come “grande elettore” dei politici indagati, e per Domenico Araniti detto “Il Duca” che rimane in regime di custodia cautelare per altre imputazioni di “Ducale”.