Viaggiare in Italia, arriva una nuova ordinanza. Il ministro Speranza blocca altri 2 Paesi

La comunicazione, di pochi minuti fa, arriva direttamente da Roberto Speranza. Il ministro della salute annuncia agli italiani e a tutti i viaggiatori le nuove disposizioni sugli spostamenti nel nostro paese:

“Dispone la quarantena per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen”.