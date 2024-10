MOOD, il modo perfetto di essere unici. La nuova ottica di Reggio Calabria

A Reggio Calabria ha aperto MOOD, un brand che nasce dal desiderio di cooperare al fianco di chi ama l’unicità.

L’unicità di ‘MOOD Optical’

L’ottica, che ha da poco aperto i battenti sul Corso Garibaldi, incentra la sua proposta commerciale interamente sui prodotti a marchio MOOD (monobrand).

La nuova attività, che entra a far parte del panorama reggino, si fa promotrice dei valori che contraddistinguono l’occhialeria made in Italy, esaltandone stile, design e comodità. MOOD ha già mostrato di avere le carte giuste per riscuotere il favore della clientela, ha dalla sua parte anche un altro asso nella manica:

“Il progetto è ben strutturato e le risorse che contribuiscono alla riuscita di questo sono professionisti del settore, cresciuti e formatisi professionalmente in Veneto, patria dell’occhialeria Made in Italy”.

Dove sta l’unicità? Semplice, nel consentire alla clientela di creare un accessorio unico ed inimitabile, in grado di divenire vera e propria espressione della personalità di chi lo indossa: chiaro distacco dalla standardizzazione dei prodotti della tradizionale ottica.

Innovazione continua di lenti e montature consentono di differenziare la proposta di MOOD, per commercializzare un prodotto dal prezzo facilmente accessibile.

MOOD, nonostante la recente apertura, sta già riscuotendo un grande successo tra i più giovani, sempre più spinti dal desiderio di comporre il proprio occhiale per esaltare il proprio modo di essere oltre che sottolineare l’unicità dell’accessorio che indossano.

“A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. MOOD è tutto ciò che componiamo, ma che aspetta solo di essere visto con la giusta lente”.

Il legame con Reggio Calabria

“Il brand nasce a Reggio al fine di esaltare una grande inversione di tendenza – raccontano gli imprenditori del gruppo MOOD ai microfoni di CityNow. La qualità non parte, necessariamente, da Milano. La qualità può fiorire in territori difficili come quello reggino, per poi tracciare una strada d’espansione su scala nazionale”.

Non v’è dubbio che la città dello Stretto sia un banco di prova difficile che, secondo i gestori della nuova ottica che ha aperto in centro “consente di spianare la strada ed affrontare le tutte le avversità del caso al fine di valorizzare un progetto ed una realtà ambiziosa come MOOD”.

Maggiori informazioni

MOOD Optical si trova in Corso Giuseppe Garibaldi, 478.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:15 alle 20:15.

