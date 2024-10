A Palazzo Campanella presentazione nuova legge polizia locale

Un momento di confronto per capire e conoscere meglio gli aspetti innovativi di un testo normativo che ha innovato e rafforzato la disciplina regionale dei servizi di polizia locale in Calabria.

Venerdì 29 giugno, nella sala “G. Levato” di Palazzo Campanella alle ore 10.30, verrà illustrata la nuova legge della Polizia Locale.

l convegno, che vede al centro “Una nuova legge per un nuovo impegno della regione e degli enti locali: quale Polizia Locale vuole la Calabria”, sarà introdotto dal segretario Questore del Consiglio, nonché proponente della legge 203/10^, Giuseppe Neri, e a seguire la relazione di Alfredo Priolo, esperto di Polizia Locale, e l’intervento del comandante della Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, Domenico Crupi.

Le conclusioni saranno affidate all’On. Antonio Viscomi.

Saranno inoltre presenti i dirigenti e i comandanti dell’intera regione, i vertici ANCI e tutti i rappresentanti sindacali del settore (ANCUPM, ANVU, CISL, CGIL, CSA RAL, DICCCAP, LIPOL, PL, SULPL, SILPOL, SIAPOL, UIL, UPI).

Con loro si discuterà di un nuovo ordinamento – per certi versi rivoluzionario – attraverso il quale, il ruolo, la formazione e la riorganizzazione della polizia locale, potranno caratterizzarsi come pilastri portanti per gli enti locali calabresi.