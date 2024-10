A Palazzo Crupi gli eventi del Kiwanis Club Juppiter

Venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 11.30 presso la Sala Conferenza del Palazzo della Cultura del Comune di Reggio Calabria, alla presenza dell’Assessore alle Politiche sociali, Welfare e Politiche della Famiglia, Pari Opportunità e Minoranze linguistiche Lucia Anita Nucera, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi organizzato in collaborazione dal Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria, pres. Patrizia Arcuri, dal Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria, pres. Alessia Tomaselli, club service che si occupano di raccogliere fondi per i bambini e le persone deboli di tutto il mondo, anche grazie al partenariato ufficiale con UNICEF, ed il Centro famiglie “La Collina degli Angeli”, coordinatrice Daniele Rossi, operante presso il Santuario di Sant’Antonio in Reggio Calabria, che si occupa di aiutare ragazze-madri, di attività ricreative e di studio per i bambini di famiglie non abbienti, di stranieri ecc..

Si tratta di quattro incontri socio-culturali che hanno come obiettivo ultimo, oltre alla sensibilizzazione su tematiche molto attuali, di raccogliere fondi per il predetto Centro famiglie al fine di acquistare beni per le attività ricreative che ivi vengono realizzate.

Il primo incontro è destinato ai bambini delle scuole primarie, che parteciperanno ad un concorso di favole dal tema “Diverso da chi?” e le prime classificate verranno messe in scena dagli stessi bambini che le hanno ideate; per il secondo incontro, organizzato in collaborazione con il Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, i ragazzi della scuola parteciperanno ad un concorso per la realizzazione di una brochure per il Centro nonché alla realizzazione di opere a tema che verranno donate per una riffa; il terzo sarà un convegno sul tema “Doppio cognome: diritti di una madre e di suo figlio” presso la sala del Consiglio Regionale “Federica Monteleone”, in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria; il quarto ed ultimo incontro si svolgerà presso il Centro Famiglie stesso, destinato ai ragazzi delle scuole superiori della città sulla tematica dell’educazione sessuale nelle varie culture.

Durante l’ultimo incontro sarà premiata la brochure vincitrice, che sarà utilizzata dal Centro per la propria pubblicità, e saranno sorteggiate le opere messe a disposizione della riffa.

Il calendario di eventi è organizzato sotto il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Regione Calabria.

