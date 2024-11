Palcogiochi inaugura i nuovi laboratori di Spazioteatro

Come ormai tradizione, saranno gli allievi più giovani a inaugurare le attività di SpazioTeatro per la nuova stagione. Martedì 4 ottobre alle 16.00 parte infatti “Palcogiochi”, il laboratorio teatrale per bambini giunto alla VI edizione.

Le novità di quest’anno sono tante: dalle nuove fasce d’età, suddivise in 9-11 anni (Palcogiochi Senior il martedì) e 6-8 anni (il giovedì sempre alle 16.00); al corpo docente che vedrà Anna Calarco affiancata da Marcella Praticò (creazioni sceniche), Pepe Costa (body percussion) e Katia Colica (scrittura); sino alle formule di lavoro che mensilmente proporranno nuove tematiche di lavoro per i bambini.

“Attraverso lo specchio” sarà infatti il primo input con il quale i nuovi allievi si cimenteranno sin dal primo giorno, il tema attorno al quale si “giocherà” durante il primo percorso mensile.

E’ fissato a giovedì l’esordio dei Junior tra i 6 e gli 8 anni, anche loro alle prese con un particolarissimo “gioco di specchi”.

I laboratori di SpazioTeatro si attiveranno progressivamente durante tutto il mese di ottobre: la prossima settimana sarà la volta del “Laboratorio 12-14” e dello storico “Laboratorio dell’Attore”.

Il 21 ottobre partirà “Stazioni” una nuova proposta di workshop dedicata ai linguaggi e alle storie del teatro.

Tutte le info sul sito www.spazioteatro.net

email: info@spazioteatro.net

cel:339.3223262