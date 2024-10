Palermo: le dichiarazioni di Brunori sul pubblico, la dura replica di Carrozzieri

Svanisce il sogno del Palermo che era quello di andare in A. Un campionato tra alti e bassi fino all’eliminazione a vantaggio del Venezia e quelle dichiarazioni del capitano Brunori a Sky Sport che hanno suscitato la forte reazione dell’ex rosanero Carrozzieri. Cosi Brunori: “Speravamo di fare l’impresa e da capitano sono orgoglioso dei miei compagni. La società vuole la Serie A, spero di non aspettare tanto. Non siamo stati continui per tutta la stagione, questa cosa non va bene in Serie B. Sicuramente giocare a Palermo non è semplice: hai delle pressioni che ti responsabilizzano, ma a volte la piazza in un attimo ti può distruggere“.

La risposta di Carrozzieri

“Voglio capire perché sia difficile giocare a Palermo. Te lo dico io, perché non avete le p… Giocare davanti a 40mila tifosi invece di caricarvi vi fa piangere addosso, questo è il motivo. Siate uomini prima che calciatori e, soprattutto, rispettate i tifosi e la maglia che indossate. Quando andate a firmare in sede sapete in che piazza andate a giocare. Mi fermo qui. Palermo nel cuore“.

fonte: tuttoB