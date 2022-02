La Pallacanestro Viola stecca la rimonta. KO casalingo dei neroarancio contro Ruvo di Puglia

La Pallacanestro Viola ha affrontato nel 19° turno del campionato di Serie B 2021/2022 girone D la Tecnoswitch Ruvo di Puglia allenata dall'ex allenatore neroarancio Ciccio Ponticiello. Nulla da fare per la squadra di coach Nico Bolignano, colpita dalle triple pugliesi che sono stati in grado di difendere bene sui padroni di casa.

PRIMO QUARTO

Il match inizia con un errore da parte di entrambe le compagini. Fall realizza i primi due punti. Ritorna la fase di studio sul parquet, diversi i tentativi di canestro. Balic in coast to coast porta sul 4 a 0 il risultato a 2:16 dall'inizio, risponde Mastroianni per Ruvo di Puglia. Duranti segna da sotto e subisce fallo e trasforma il supplementare, 7 a 2 il punteggio. Markovic in sospensione per il -3 degli ospiti. La tripla di Balic vale il 10 a 4. Ponticilello chiama Time Out. Duranti infiamma il PalaCalafiore con il massimo vantaggio +9, risponde Markovic e dopo Ciribeni. Gaetano porta i neroarancio sul 15 a 8 a meno di 4 minuti dal termine della prima frazione di gioco. Cassar segna e guadagna la lunetta, successivamente da tre Mastroianni porta sul -1 lo svantaggio pugliese. Time Out di Bolignano. Mastroianni sempre da tre per sorpasso di Ruvo, Ciribeni sempre dalla lunga distanza per il 15 a 20, risponde Balic sempre da tre per il -2 della Viola. Cassar è autore di una tripla, anche Merletto da tre, si chiude con diversi tentativi di rimonta della Viola, il primo quarto sul punteggio di 18 a 26.

SECONDO QUARTO

Gaetano da sotto, risponde Monina per i pugliesi. Gaetano segna nuovamente, 22 a 28 il punteggio a favore di Ruvo. Monina porta il punteggio sul +8 per gli ospiti. Gaetano guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Merletto in sospensione per il 24 a 32. Fallo antisportivo, Cantagalli realizza il libero disponibile. Diversi falli da parte di entrambe le compagini, il match si innervosisce. Fall dalla lunetta fa uno su due. Errori da parte di entrambe le compagini, Ciribeni da tre per il +11 degli ospiti. Bolignano chiama Time Out. Ciribeni ancora da tre per il +14, Molina porta il punteggio sul 25 a 41. Mastroianni da tre, risponde Duranti in sottomano guadagna la lunetta, trasforma anche il libero disponibile. Sempre Mastroianni dalla lunga distanza. Con diversi errori da parte di entrambe le squadre si va all'intervallo lungo con il risultato di 28 a 47.

TERZO QUARTO

Cassar dalla lunga distanza per Ruvo, risponde Ingrosso sempre da tre. Errori da parte di entrambe le compagini. Kekovic per il 33-50, risponde Ciribeni per Ruvo. Fall guadagna la lunetta, trasforma entrambi i liberi. Duranti piazza la tripla del 38 a 52. Fall di nuovo in lunetta sbaglia tutti e due i tentativi di tiro. La tripla di Balic infiamma il palazzetto portando il punteggio sul -11 per i padroni di casa. Antisportivo a Fall, Merletto sbaglia dalla lunetta. Hidalgo trasforma uno dei due liberi a disposizione. Fall subisce fallo, zero su due dalla lunetta per il senegalese. Hidalgo in sottomano per il 41 a 55 di Ruvo. Kekovic sbaglia entrambi i liberi, sul rimbalzo ne approfitta Gaetano, risultato 43 a 55 per Ruvo, con questo punteggio si va all'ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Merletto in penetrazione segna e guadagna il libero, trasformandolo, 43 a 58 per gli ospiti. Balic piazza la tripla del -12. Momento nervoso della partita, la Viola cerca di rientrare, Ruvo difende bene. Ingrosso con una tripla avvicina i padroni di casa. Markovic segna e guadagna la lunetta sbagliando il libero a disposizione. Gaetano su assist di Ingrosso in reverse per il -9 della Viola. Il Palazzo sprona la compagine di Bolignano. Molto nervosismo sul parquet. Hidalgo subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Kekovic riporta il match sul -9 a 4 minuti dal termine. Kekovic piazza la tripla del -6, Ponticiello chiama Time Out.

Fasi finali ed analisi del match (64-70)

Ciribeni penetra per il 56 a 64. Fall da sotto realizza e guadagna la lunetta, trasforma anche il libero supplementare. Ciribeni da sotto segna due punti letali per l Viola, Mastroianni in gancio porta il punteggio nuovamente sul +9 per gli ospiti, risponde Kekovic da tre. Balic in sospensione per il -4 della Viola. Bolignano chiama Time Out. Balic si confonde sul tiro, Ciribeni subisce fallo segna entrambi i liberi. Ingrosso prova l'ultimo tiro da tre, nulla da fare il match si conclude con la vittoria dei pugliesi per 64 a 70. Buona prova della Pallacanestro Viola, ai reggini non riesce la rimonta contro Ruvo costante dal punto di vista atletico e tecnico.

Il tabellino

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Tecnoswitch Ruvo di Puglia 64-70 (18-26, 10-21, 15-8, 21-15)

Pall. Viola Reggio Calabria: Amar Balic 16 (2/7, 4/8), Bruno giuseppe Duranti 12 (2/2, 2/7), Franco Gaetano 12 (5/9, 0/1), Lazar Kekovic 10 (2/2, 2/6), Yande Fall 8 (2/6, 0/0), Federico Ingrosso 6 (0/6, 2/8), Alberto Besozzi 0 (0/0, 0/1), Fortunato Barrile 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Vittorio Lazzari 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 15 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Franco Gaetano 12) - Assist: 9 (Lazar Kekovic 3)

Tecnoswitch Ruvo di Puglia: Leonardo Ciribeni 19 (4/6, 3/5), Mattia Mastroianni 16 (2/6, 4/8), Kurt Cassar 9 (1/5, 2/4), Daniele Merletto 8 (2/3, 1/4), Nikola Markovic 6 (3/6, 0/5), Thomas Monina 6 (3/4, 0/0), Shaquille Hidalgo 5 (1/2, 0/0), Gianni Cantagalli 1 (0/0, 0/1), Gian marco Sbaragli 0 (0/0, 0/0), Riccardo Bartolozzi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 36 3 + 33 (Nikola Markovic 8) - Assist: 10 (Daniele Merletto 4)