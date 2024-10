Basket – Altro colpo per la Pallacanestro Viola. È un’ala under 20 della Lettonia

La Pallacanestro Viola si assicura per il prossimo campionato di basket serie C Silver le prestazioni di Davids L. Ozolins, lettone, ala forte di 206 cm.

Ozolins , atleta comunitario nato a Riga nel 1998, già nazionale under 20 lettone, sarà a Reggio nella serata di lunedì 9, direttamente in arrivo da Riga e pronto ad inserirsi nel gruppo a disposizione di coach Paolo Moretti. Il giovane cestista si colloca nel ruolo di Ala forte, ha caratteristiche perimetrali e di dinamismo, predilige il gioco fronte a canestro e andrà a chiudere il pacchetto di lunghi della Viola insieme a Michele Suraci e Victor Osmatescu.

Soddisfatto, coach Moretti ha rilasciato alcune dichiarazioni:

«Davids Ozolins ha margini di crescita importanti e viene a Reggio con grandi ambizioni ed entusiasmo per contribuire in maniera determinante al raggiungimento degli obiettivi della Viola e nello stesso tempo lavorare duramente per mettere in evidenza le potenzialità espresse nella sua carriera fino al momento dell’infortunio occorsogli durante i campionati europei Under 20 giocati con la Nazionale Lettone nel 2018. In serie C può tranquillamente ricoprire sia il ruolo di 4 che quello di 5».