Supporters Trust Viola, aperto il tesseramento. Le modalità di iscrizione

Il Supporters Trust Viola spiegato nei dettagli grazie ad una serie di risposte a questi frequentemente posti ai dirigenti di una realtà cittadina che vuole coinvolgere più persone possibili

Questo il link per il tesseramento —–> https://www.trustviola. it/join-now/

F.A.Q.

“Cosa è il Trust e che obiettivi si pone?”

Il Trust è un’associazione no-profit. È nata nella stagione 2018-2019 dalla volontà di un gruppo di tifosi di dare un supporto, economico e fattivo, alla Viola. A seguito delle vicende che hanno coinvolto la Viola al termine della stagione sportiva 2018-2019, il Trust – per volontà dei suoi soci – ha deciso di intraprendere un percorso nuovo, improntato all’identitarietà, alla legalità, alla partecipazione. Ecco perché ha deciso di legare il proprio supporto alla Pallacanestro Viola, società al 100% dei tifosi.

“Quanto costa diventare soci?”

Per la stagione 2019/2020, sono previste due fasce di prezzo: la quota Gold dal valore minimo di 200€ annuali e la quota Silver dal valore minimo di 70€ annuali. Ricordiamo che, durante la regular season, l’ingresso alle partite casalinghe sarà GRATUITO, per cui non vi saranno costi aggiuntivi.

“Che fine fanno i miei soldi?”

Il tuo contributo verrà utilizzato in grandissima parte (almeno il 60%, ma fino al 100%) per finanziare le attività sportive della Viola. Ma anche per realizzare attività legate alla promozione della Viola sul territorio mediante l’organizzazione di eventi con e per la squadra. Realizzeremo anche dei simpatici gadget per i soci in modo tale da cementare sempre più il senso di appartenenza alla Viola.

“Che benefit avrò con la quota Gold?”

Avrai diritto a una scontistica più importante con i partner che andremo a individuare nel corso dell’anno; avrai diritto a sederti in posti privilegiati nell’impianto casalingo durante la regular season; avrai prelazione e scontistica sugli eventuali biglietti in caso di playoff; tante altre iniziative con i nostri partner commerciali e non. Tutto questo oltre al diritto di voto in assemblea, al pari di tutti gli altri soci.

“Che benefit avrò con la quota Silver?”

Avrai diritto a una scontistica con i nostri partner commerciali; avrai prelazione sugli eventuali biglietti in caso di playoff. Tutto questo oltre al diritto di voto in assemblea, al pari di tutti gli altri soci.

“Ma devo comprare anche il biglietto/abbonamento per la regular season?”

No, in regular season l’ingresso sarà gratuito. Dunque nessun costo aggiuntivo oltre alla quota associativa e il privilegio di sostenere coi fatti la tua squadra del cuore.

“Avrò responsabilità patrimoniali o giuridiche derivanti dalla gestione della squadra?”

Assolutamente NO! Il Trust sostiene l’attività sportiva della Viola. Responsabili della gestione sono, invece, soltanto i dirigenti che agiscono in nome e per conto della società. Il tifoso non rischia nulla!

“Ma io voglio versare una quota maggiore! Posso farlo?”

Certamente, grazie! L’importante però è comprendere che l’ammontare della quota versata non inficia in alcun modo il funzionamento democratico dell’assemblea: un socio, un voto.

“Quali sono i miei diritti in seno all’associazione?”

Potrai votare in assemblea sulle attività più importanti relative al Trust e alla gestione della società. Potrai avanzare proposte e stimolare i nostri rappresentanti che fanno parte del consiglio direttivo della Viola. Ma no, non potrai scegliere i giocatori 😉

“Quali sono i miei doveri in seno all’associazione?”

Nessuno se non quello di versare la quota associativa e di non danneggiare in alcun modo l’immagine della Squadra e del Trust. Però, se vuoi, puoi darci una mano.

“Come posso darvi una mano?”

Entrando a far parte dei nostri gruppi di lavoro dedicati al Trust e alla Viola diventerai protagonista e parte attiva della vita della squadra.

“Che relazione c’è tra il Supporter Trust e la Pallacanestro Viola?”

Il Trust si pone al fianco della Viola, proponendo un supporto che non si limita al solo lato economico, ma soprattutto punta alla valorizzazione della società fungendo da ponte tra il team ed i tifosi, gli sponsor e la città tutta. Inoltre, il Trust governerà alcune delle più grandi decisioni legate all’indirizzo della squadra, mediante i suoi organi associativi: l’assemblea e il direttivo. A garanzia della trasparenza e serietà del progetto, i Presidenti di entrambe le associazioni (Trust e Viola) siedono vicendevolmente nei consigli direttivi (Il presidente del Trust in quello della Viola e quello della Viola nel direttivo del Trust).

“Vivo a distanza, come faccio ad essere coinvolto?”

Siamo un’associazione giovane e dinamica, abbiamo un gruppo di persone che curano quotidianamente i social network e l’aspetto comunicativo in generale, potrai sentirti parte integrante della famiglia Viola anche a molti chilometri di distanza. In ogni caso, inoltre, riceverai periodicamente informazioni sul Trust e sulla squadra.

“Ho delle domande da farvi, come posso contattarvi?”

Ci trovi su Facebook e su Instagram, puoi scriverci una mail a trust@trustviola.it o addirittura contattarci su WhatsApp ai numeri 3283382109, 3470515025, 3478151131, 3389017161 (Gianluca Allegretti, Rossella Uslenghi, Francesco Creazzo, Maurizio Marino team comunicazione).