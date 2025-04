Domotek: il Dg Martino suona la carica: ‘Tutti convocati?

"L'ambiente è sereno ma elettrico, come deve essere quando hai l'opportunità di scrivere la storia"

“Un sogno che sta diventando realtà, ma con i piedi ben piantati a terra“. Marco Tullio Martino, Direttore Generale della Domotek Volley Reggio Calabria, argomenta della storica semifinale play-off contro Acqui Terme, in programma domenica al PalaCalafiore alle ore 16,45. Un evento che ha già il sapore di una festa cittadina.

“Facciamo fatica a contenere l’entusiasmo – ammette Martino – ma dobbiamo rimanere concentrati. I ragazzi sono carichi al punto giusto: sogniamo, ma lavoriamo, sodo, con lungimiranza guidati dal nostro Mister Antonio Polimeni”.

Un anno di sacrifici ha portato la squadra a questo traguardo: “Stiamo vivendo settimane magiche. L’ambiente è sereno ma elettrico, come deve essere quando hai l’opportunità di scrivere la storia“.

“A Lecce? Sapevamo sarebbe stato difficile, ma i nostri ragazzi sono stati superiori – racconta il DG –. Lecce ci ha ospitato con sportività, davanti a un palazzetto pieno. Abbiamo risposto sul campo, dimostrando carattere“.

Un risultato che conferma la crescita del gruppo: “Meritiamo questo momento, abbiamo superato veri ostacoli e vogliamo continuare a fare bene. Ma ora pensiamo ad Acqui Terme: vogliamo il sold out al PalaCalafiore.

Non perdiamo di vista il traguardo già raggiunto – sottolinea Martino – aver diffuso la ‘volley-mania’ in città. Studenti, famiglie, nuovi tifosi: le nostre domeniche sono diventate un appuntamento fisso”.

Ma il sogno non si ferma: “Abbiamo la pelle d’oca a pensare ad un’eventuale finale, ma prima c’è una doppia sfida durissima. Dobbiamo conquistarcela punto su punto“.

Le giocate indimenticabili: l’alzata di Soncini e il sacrificio di Esposito

Marco Soncini: “Quella battuta e quell’alzata in bagher per Laganà sono momenti che ci resteranno nel cuore”.

Lorenzo Esposito: “La nostra scommessa vinta. Si è integrato perfettamente nel gruppo, superando ogni aspettativa. Il suo infortunio ci ha colpiti profondamente. Lo abbracciamo forte e giochiamo per lui“.

Martino loda lo spirito di gruppo che va oltre il campo:

“Con Cesare e Mirko (Cesare Pellegrino,il Direttore Sportivo e Mirko Crucitti,il team Manager Ndr) abbiamo creato un tandem dirigenziale unico. Ringrazio chi lavora nell’ombra: la Serie A3 è professionismo a 360 gradi. Senza ogni singolo tassello, questa macchina non funzionerebbe.

“Un appello? Non invitiamo solo gli appassionati di volley – conclude Martino – ma tutta la città. Domenica sarà un evento sportivo a 360°: abbiamo coinvolto atleti del basket, pattinaggio e altre discipline. La Reggina gioca fuori casa, ma noi saremo qui a tifare anche per loro“.

L’obiettivo è chiaro: “Vogliamo vivere questa emozione insieme. I nostri ragazzi meritano un palazzetto esplosivo: domenica, il PalaCalafiore deve diventare la casa di tutti gli sport reggini“.