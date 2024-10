Pallacanestro Viola, arriva l’ufficialità del nuovo under neroarancio

La Pallacanestro Viola comunica di aver ingaggiato per la stagione sportiva 2020/2021 l’atleta classe 2001 Paolo Frascati. Reggino doc cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Viola, ha poi militato in diverse società: Hsc Roma, Valmontone, Catanzaro e New Basket Brescia le sue avventure in ordine cronologico. Ala piccola di 193cm dalle mani educate, grazie alla sua duttilità può essere in grado di ricoprire anche i ruoli di guardia e ala forte.

Il GM Giuse Barrile:

“Paolo è uno dei prospetti giovanili più importanti della nostra città. Sono molto felice che si sia concretizzato il suo passaggio in nero arancio e confido nel fatto che quest’avventura nella sua città in B possa fargli fare un ulteriore passo sul piano della maturazione verso il raggiungimento di più alti livelli.”

Le dichiarazioni del nuovo giocatore neroarancio:

“Per me è una sensazione unica e motivo d’orgoglio tornare a giocare a casa – confessa Paolo – ringrazio il Gm Barrile e il coach Bolignano per avermi dato questa possibilità e spero di non deluderli. Dovrò sudarmi qualsiasi cosa ma non vedo l’ora di cominciare e sono convinto che ci toglieremo molte soddisfazioni durante l’anno.”