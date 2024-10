Pallacanestro Viola, vittoria facile su Rende nel derby di Calabria

Derby calabrese in questa nona giornata di Serie B Interregionale, la Pallacanestro Viola ospita tra le mura amiche la Bim Bum Basket Rende di coach Carbone.

I padroni di casa recuperano Capitan Binelli, uscito anzitempo per infortunio nel match scorso, e il “lungodegente” Tommaso Russo.

Primo quarto

Quintetti di partenza che vedono alla contesa iniziale per i neroarancio Tyrtyshnyk, Mavric, Maksimovic in cabina di regia, Aguzzoli e Capitan Binelli. Per Rende Gatta, Guzzo, Bisceglie, Festinese e a sorpresa Luca Markovic. Parte con un due su due dalla lunetta Maksimovic che segna i primi punti della partita. Fasi iniziali di studio con gli errori di Festinese e Gatta, ancora Mavric porta la Viola sul 4-0. Rende non si sblocca al tiro nei primi 4 minuti e coach Carbone prepara il primo cambio, ma anche coach Cigarini non è contento dell’inizio dei suoi e chiama timeout. Lo step-back di Gatta regala i primi due punti ai silani ma risponde Mavric libero da marcature particolari nel pitturato. Cigarini tira fuori un nervoso Tyrtyshnyk per Seck. Tap-in di Aguzzoli in volo porta la Viola sul 8-5 a 4′ e 35″ al termine del primo quarto. Per Rende entrano Ginefra, play titolare, e Tomic. Per la Viola esce Binelli per Simonetti. Tomic realizza i primi due punti della sua partita e porta in vantaggio Rende 8-9, ma Simonetti risponde con la bomba da tre. Rientra Tyrtyshnyk per Maksimovic. Ancora Simonetti da sotto su assist di un accesissimo Aguzzoli che segna anche la transizione successiva. Mini break neroarancio che si porta sul 15-9 a 1′ e 41″. Time out per coach Carbone che fa entrare anche Hajrovic. Tomic segna un libero, Tyrtyshnyk una bomba dopo un bel ‘penetra e scarica’ del solito Aguzzoli. Rientra Russo dopo l’infortunio. Ginefra a 16 secondi dal termine tira inspiegabilmente dalla sua lunetta, sul capovolgimento di fronte Simonetti segna e subisce fallo, realizzando il tiro supplementare e chiudendo il primo quarto 21-10.

Secondo quarto

Si riparte con un due su tre dalla lunetta di Tyrtyshnyk, che riprova da 8 metri e segna ancora. Risponde Guzzo da tre, 26-13. Transizione di Ginefra che segna e subisce fallo, per la Viola rientra Maksimovic alla regia. I neroarancio cercano il compagno ucraino che dopo tre tiri di squadra realizza il suo decimo punto. Tomic prova a tenere a galla Rende con un gioco da tre punti riportando i suoi sul meno 10, 28-18. Esce Russo con l’applauso del Palacalafiore. Ancora Tomic in penetrazione ruba falli ai neroarancio e punti dalla lunetta, ma Maksimovic è mortifero e realizza la tripla. Ancora Tyrtyshnyk in contropiede porta la Viola sul +16 sul 35-19 e costringe coach Carbone a chiamare l’ennesimo timeout e provare a cambiare l’inerzia della partita. Ancora un errore al tiro di Festinese fa involare Seck in schiacciata in contropiede. Ancora Tomic con un altro uno su due, Maksimovic taglia come il burro la difesa dei biancorossi. Ancora Aguzzoli solo in contropiede, poi botta e risposta da tre tra Guzzo e Tyrtyshnyk per il 43-25 a 3′ 30″ al termine del secondo quarto. Arresto e tiro di Gatta dalla lunetta, dall’altra parte la Viola gira bene palla e trova punti spettacolari con Aguzzoli e Seck sottocanestro. Rispondono Hajrovic e Gatta con una bomba al tabellone. Guzzo pesta la linea che gli nega l’ulteriore bomba da tre, non Tyrtyshnyk che tira da otto metri: è 50-34 a un minuto dal termine. Aguzzoli realizza un libero su due per un fallo subito in contropiede. Ultimo possesso di Rende che sbaglia tre tiri consecutivi, si va al riposo lungo col punteggio di 51-34.

Terzo quarto

Rende riparte con errori al tiro e il nervosismo di Tomic che prima di tornare in panchina si prende un fallo tecnico dopo un fallo antisportivo su Maksimovic. Continua nervoso a protestare, ma viene espulso dalla gara. È un momento difficile per coach Carbone che ha dovuto gestire al meglio le rotazioni a causa dei diversi infortuni e problemi patiti in settimana. Mateja Maksimovic realizza il suo nono punto dalla lunetta. Rende prova con i pick and roll a smarcare i suoi tiratori dalla distanza per riprendere la partita, ma le percentuali realizzative dei silani restano basse. Guzzo penetra e segna due punti dalla media, 53-36. I ritmi crescono ma si segna poco, per la Viola riposano a turno Binelli, Tyrtyshnyk, Maksimovic per dare minuti a Seck, Simonetti e Russo. Festinese segna da tre e accorcia. Due su due ai liberi di Simonetti che raggiunge la doppia cifra. Cigarini gestisce le forze dei suoi e a 5′ e 12″ entra il più giovane del gruppo Viola, il classe 2007 Antonio Mazza, che recupera un pallone sottocanestro ed esordisce così nel tabellino. Tyrtyshnyk trova la linea di fondo e realizza il suo 19° punto, Viola di nuovo a +17, 57-40 a 3′ e 28″ al termine. Bomba della disperazione di Aldo Gatta, poi ancora Mazza recupera un rimbalzo e sulla transizione subisce fallo: dalla lunetta segna il suo primo punto, pasticcini previsti in settimana nello spogliatoio neroarancio. Minuti in campo anche per il centro Conteh, la Viola gestisce con autorità il vantaggio. Hajrovic e Markovic si fanno sentire sotto canestro e portano il punteggio nel finale di terzo quarto sul 59-47.

Ultimo quarto

Frazione finale che vede ancora in campo il giovane Mazza con Maksimovic, Aguzzoli, Conteh e Tyrtyshnyk. Apre le danze proprio Conteh con un tiro dalla media, Festinese dall’altra parte sbaglia l’ennesimo tiro dalla lunga. Gatta non trova compagni, penetra e sbaglia ancora. Sull’errore di Mazza da tre Conteh ruba il rimbalzo e subisce fallo, andando in lunetta per portare con un due su due il punteggio sul 63-47. Risponde da due Festinese che sbaglia il tiro supplementare. Ginefra da tre riporta Rende sul 63-52 a 7′ e 11″, coach Cigarini fa uscire un applauditissimo Mazza per far posto a Simonetti. La gara nel punteggio è ancora aperta, non nell’inerzia. Bella rotazione di palla che libera Aguzzoli sottocanestro per due punti facili, gli risponde Markovic. Rientra Mavric per Conteh. Maksimovic dall’angolo ne fa due, risponde un indomito Guzzo da tre per riportare Rende sul meno 10. Palla persa da Guzzo che lancia in contropiede Simonetti e porta il punteggio sul 70-57. Realizza ancora Aguzzoli in contropiede, poi dalla lunetta il suo 15° punto per il momentaneo 74-57. Markovic replica ma ancora Thomas Aguzzoli subisce fallo e porta punti dalla lunetta. Gli uomini di coach Carbone perdono l’ennesimo pallone in attacco, timeout. Rientra bene Simonetti che conquista rimbalzo in attacco e segna, Gatta sul capovolgimento di fronte segna e subisce fallo. Esce Aguzzoli per Seck, per Rende i giovanissimi Montemurro e Madrigrano. Mavric nel pitturato trova due punti con un bel movimento da pivot, risponde Guzzo. Rientra Mazza a un minuto e 50 secondi dal termine sul punteggio di 79-64. Ancora Guzzo da tre per il meno 12, risponde Seck con una schiacciata imperiosa. Ultimi possessi della partita, gli arbitri fanno correre il cronometro. Mazza a 18″ dal termine va ancora alla lunetta e fa due su due, chiudendo la partita col punteggio di 85-67.

Il Tabellino

Pallacanestro Viola – Bim Bum Rende 85-67

(21-10, 30-24, 8-13, 26-20)



Pallacanestro Viola: Aguzzoli 16, Simonetti 14, Konteh 4, Maksimovic 11, Mavric 14, Mazza 3, Seck 4, Binelli, Tyrtyshnyk 19, Russo. All Federico Cigarini Ass Seby D’Agostino



Rende: Montemurro, Cersosimo, Ginefra 3, Gatta 17, Madrigrano, Tomic 8, Guzzo 17, Festinese 8, Markovic 6, Bisceglie 4. All Carbone Ass Arigliano



Arbitri Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (Rg) e Francesco Giunta di Ragusa