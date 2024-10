Pallavolo Serie B. Al PalaBonini la Jolly Cinquefrondi ospita Modica

Quinta giornata di campionato e a fare visita alla Jolly sarà l’Us Volley Modica degli ex Chillemi e Dipasquale.

La formazione di Polimeni viaggia a vele spiegate in testa alla classifica dopo l’en plein di quattro vittorie su quattro partite disputate. I siciliani invece, non hanno iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma dopo tre sconfitte consecutive, sono riusciti a conquistare il primo punto nell’ultimo turno contro il Letojanni.

Nonostante la netta differenza tecnica comunque, sarà un match da non sottovalutare, dove la concentrazione ed il giusto approccio alla partita, saranno fattori determinanti al fine di centrare un risultato positivo.

Le parole di mister Polimeni alla vigilia della partita.

“Siamo felicissimi dei nostri ragazzi, per come si allenano, per come si approcciano con i carichi di lavoro settimanali e per come, anche grazie ai nostri encomiabili uomini di esperienza, riescono a dimenticare in fretta le vittorie, ma mai come ci si è arrivati a raggiungerle. Come già detto la settimana scorsa non guardiamo la classifica ne rapportiamo il valore degli avversari all’intensità di lavoro settimanale. Sicuramente Modica ha degli effettivi all’interno del proprio rooster di assoluto valore, un motivo in più per non guardare la classifica attuale, qualora ce ne fosse bisogno.

Tutte le nostre attenzioni, sono rivolte come sempre e in maniera massimale verso la nostra prestazione e non di certo su quella potenziale degli avversari, che sicuramente peseremo sempre con la stessa determinazione a prescindere dal nome e della classifica che occupano.”