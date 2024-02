Parcheggio di via Rausei, l'idea dell'ass. Malara: "Parcheggio, ma non solo"

Quale futuro per il parcheggio di via Rausei? L’argomento è stato affrontato nell’ultima diretta di Live Break, ospiti l’assessore Paolo Malara e il consigliere comunale della Lega Mario Cardia.

“Il parcheggio fa parte delle competenze del nuovo assessore, l’architetto Paolo Malara che fra le sue deleghe ha anche quella del piano parcheggio, oltre che del piano urbano e la mobilità sostenibile.

Sull’opera di Via Rausei va fatta una riflessione, capendo se ci sono le condizioni per concludere i lavori. Il problema non è concludere il lavoro, il problema poi l’utilizzo della gestione del parcheggio e quindi non lasciare che è quella opera seppur conclusa rimanga inutilizzata”, il pensiero del sindaco Falcomatà ai nostri microfoni meno di un mese fa, con il primo cittadino che ha aperto anche all’ipotesi abbattimento.

L’argomento è tornato d’attualità alla presenza proprio dell’assessore Malara nei nostri studi, con l’assessore che ha illustrato le sue idee rispetto al futuro dell’edificio di via Rausei.

“Dobbiamo capire insieme che cosa fare di questo edificio. Anche il sindaco Falcomatà è aperto ad ogni proposta e lo stesso vale per il sottoscritto.

Io penso che quello è un edificio che serve alla comunità che vive là, perché è complicato immaginare quei parcheggi per l’ospedale. Se c’è la necessità di realizzare parcheggi per l’ospedale Riuniti, si trova il modo alternativo per farlo nei pressi dello stesso.

Stiamo cercando la soluzione ideale per l’edificio di via Rausei, una potrebbe essere quella di realizzare dei parcheggi per i due primi piani, facendo invece qualcosa di diverso per l’ultimo piano e la terrazza, capendo quali potrebbero essere i servizi ideali per la comunità.

Attraverso un concorso di progettazione, si potrebbero così valutare tutte le proposte e selezionare l’idea migliore. Dopo tanta sofferenza per i residenti di quel quartiere vorremmo offrire loro uno spazio in più da poter vivere, stiamo lavorando su questo”, le parole dell’assessore Malara, che quindi fa capire come l’amministrazione comunale potrebbe riporre nel cassetto l’ipotesi abbattimento prospettata dal sindaco Falcomatà.