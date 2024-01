Reggio, parcheggio di Via Rausei. Falcomatà apre all'abbattimento: "Due le strade possibili"

Il sindaco su una delle tante opere incompiute in città: "Lavoriamo per concluderlo e renderlo operativo, ma valutiamo anche la strada della demolizione"

Focus cantieri in città durante la trasmissione Live Break con in studio il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Ai microfoni di CityNow il primo cittadino, dopo aver trattato i temi politici più scottanti, dalla Giunta alla mozione di sfiducia, ha affrontato la situazione relativa alla realizzazione di un’opera che ha destato da subito clamore e critiche, ovvero la pista ciclabile, e fatto un focus sui principali cantieri e opere in città da completare

“Reggio Calabria, il mistero di via Rausei: sette piani di inutilità. L’enorme edificio, visibilmente incompatibile con l’area circostante, ha finora recato più danni che benefici”. Così scrivevamo in sintesi un anno fa (era il 1 febbraio 2023) commentando una delle tante incompiute in giro per la città.

A 12 mesi di distanza, la situazione è rimasta immutata. Ai microfoni di CityNow, le parole di Falcomatà sul parcheggio ‘invisibile’ di Via Rausei.

“Il parcheggio fa parte delle competenze del nuovo assessore, l’architetto Paolo Malara che fra le sue deleghe ha anche quella del piano parcheggio, oltre che del piano urbano e la mobilità sostenibile. Sull’opera di Via Rausei va fatta una riflessione, capendo se ci sono le condizioni per concludere i lavori. Il problema non è concludere il lavoro, il problema poi l’utilizzo della gestione del parcheggio e quindi non lasciare che è quella opera seppur conclusa rimanga inutilizzata”, il pensiero del primo cittadino.

Falcomatà prosegue, prospettando quelle che sembrano essere le due ipotesi per lo scheletro di Via Rausei.

“Noi stiamo lavorando pensando in prima battuta all’utilizzo dell’opera come un parcheggio a disposizione della città e soprattutto dell’Ospedale Riuniti. Con la nuova organizzazione dei parcheggi all’interno dell’ospedale fuori si crea una situazione che è molto pericolosa. L’ho sperimentato personalmente e ci si salva la vita anche per 30 secondi e noi non possiamo pensare che quei 30 secondi debbano essere persi per qualcuno che non trovando parcheggio dove può parcheggiare, lascia la vettura sul marciapiede non consentendo il transito Ipotesi abbattimento della struttura di Via Rausei ? Si, eventualmente se non ci saranno le condizioni per poterlo concludere o utilizzare, pensiamo anche a questa ipotesi”.

Abbiamo finora vissuto 8 anni di lavori a singhiozzo tra varianti in attesa di approvazione del RUP e lentezza di un cantiere senza fine. Eppure il parcheggio, dall’appalto milionario, doveva essere completato, da cronoprogramma entro il 2017.

La speranza è che l’amministrazione in questo 2024 concretizzi in modo decisivo una delle ipotesi prospettate da Falcomatà: completamento dei lavori con successiva apertura del parcheggio, oppure la demolizione dello scheletro che da troppi anni campeggia nei pressi dell’Ospedale Riuniti.