Un’opera d’arte per ricordare Ciccio Paparo e tutte le vittime della Statale 106

Sono passati dieci anni da quel tragico 21 giugno 2015, quando Francesco Paparo, per tutti “Ciccio”, perse la vita sulla Statale 106 in un incidente stradale a Badolato. Aveva solo 24 anni.

Una ferita profonda per la sua comunità, Monasterace, che ancora oggi lo ricorda con immenso affetto. Ma anche una perdita dolorosa per la Calabria intera, che in Ciccio ha perso uno dei suoi figli migliori. Solare, amato, partecipe, sempre presente: il suo ricordo è rimasto vivo in ogni cuore.

Un’opera d’arte per trasformare il dolore in impegno

A rendergli onore, in questi dieci anni, sono stati gesti sinceri e pieni di amore:

la fiaccolata del 19 agosto 2015,

l’intitolazione del Club Juventus di Monasterace,

i tantissimi cittadini che ogni 21 giugno chiedono di ricordarlo con un pensiero collettivo.

Ed è proprio da questo sentimento condiviso che nasce oggi una nuova iniziativa di memoria e speranza: l’intitolazione di un’opera d’arte a Ciccio Paparo e a tutte le vittime della Statale 106, promossa dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

L’opera, realizzata dal Maestro Antonio La Gamba, sarà collocata sul lungomare di Monasterace, grazie alla disponibilità e sensibilità dell’Amministrazione Comunale, che ha accolto con convinzione la proposta.

L’inaugurazione il 5 luglio: “Un abbraccio collettivo”

Sabato 5 luglio alle ore 18:30, si terrà l’inaugurazione ufficiale.

Sarà un momento intimo e profondo. Un abbraccio collettivo. Un’occasione per ricordare. Per fare memoria. Per trasformare il dolore in impegno.

Ricorderemo Ciccio, e insieme a lui le tante, troppe vittime della famigerata Statale 106, quella “strada della morte” che in Calabria continua a spezzare vite nel silenzio e nella disattenzione di troppe istituzioni.

Ma sarà anche un momento per guardare avanti. Per rinnovare le speranze, per gridare insieme che la sicurezza non è un privilegio, ma un diritto.

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” invita tutta la comunità regionale a partecipare a un evento che è memoria viva, impegno civile, battaglia di giustizia.

Un momento per condividere il dolore di una famiglia e la forza di una comunità, ma anche per unirci in un grido di civiltà: