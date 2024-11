Parco aspromonte, dopo il successo dello scorso anno riproposto il bando per turismo scolastico e sociale

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ripropone, anche per l’annualità 2016, il bando per la concessione di contributi a sostegno del Turismo Scolastico e del Turismo Sociale, stimolando il coinvolgimento del mondo della scuola, delle associazioni e delle cooperative operanti nel sociale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare modelli di relazioni sociali e di educazione ambientale che riconsiderino i valori di un più equilibrato rapporto con la natura e l’ambiente.

Negli ultimi anni si registra un numero sempre crescente di scuole e associazioni che hanno scelto l’Aspromonte quale meta per soggiorni educativi e gite didattiche nell’area protetta: più di 2500, infatti, sono state le presenze registrate nei primi otto mesi del 2015, da cui si evince come l’Aspromonte venga inoltre scelto anche dalla limitrofa Sicilia (come attesta la presenza di scuole delle province di Siracusa, Catania, Agrigento, Messina, Enna).

Da segnalare, inoltre, l’incremento delle associazioni provenienti dal Veneto e dalla Puglia (che si aggiungono a quelle calabresi e siciliane), un dato che dimostra come sia concreto l’ interesse per la nostra montagna.

L’Ente Parco guidato dal Presidente Giuseppe Bombino continua a guardare con estrema attenzione al mondo della scuola consapevole che il futuro dell’ambiente e la tutela del patrimonio naturalistico e di biodiversità dell’Aspromonte non possono prescindere dalla promozione di azioni di educazione ambientale rivolte alle nuove generazioni.

Sul sito internet dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte è possibile scaricare il bando completo e la modulistica necessaria per richiedere il contributo per soggiorni dal 1/9/2015 al 30/6/2016.