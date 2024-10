Parco Caserta Sport Village, nuovo allenatore per l’Italica Sport

Allenare i ragazzi è un lavoro delicato che richiede esperienza, competenza e passione. Nel nuoto, forse ancora più che negli altri sport, serve determinazione, impegno e convinzione.

Lo staff tecnico del Parco Caserta Sport Village si arricchisce di una nuova figura professionale rivolta al settore nuoto.

Da lunedì 26 febbraio i ragazzi di Italica Sport – settore nuoto avranno al proprio fianco una guida che li stimolerà e spronerà a dare sempre il meglio attraverso l’esperienza e le qualità tecniche, educative e comunicative di Sirio La Spada, il nuovo allenatore siciliano della Federazione italiana Nuoto, al timone della squadra agonistica.

“Appena entrato al Parco Caserta ho capito subito che la struttura aveva tutte le carte in regola per poter svolgere un lavoro di alto livello – spiega Sirio La Spada – Un vero e proprio ‘gioiello’ sportivo che offre la possibilità di praticare diverse discipline, dal pattinaggio al fitness, dalla pallanuoto al nuoto, che più mi coinvolge”.

Sirio La Spada inizia il percorso come istruttore nella società di famiglia, l’ASD Trinacria a Messina. Dopo qualche anno allena il settore della pre-agonistica e dal 2007 le categorie esordienti B ed A dove ottiene numerosi podi ai campionati regionali FIN. Nel 2010, dopo una breve esperienza a Fasano come allenatore di nuoto e pallanuoto, torna in Sicilia (Caltanissetta) a guidare gli esordienti della Swimminside ed ottiene il 3° posto ai campionati regionali FIN. Tortolì, in Sardegna e Crotone le altre piazze in cui Sirio La Spada ottiene ottimi risultati e conquista due record regionali. Nel 2016, sempre a Messina, collabora con la società Ulysse come tecnico e responsabile delle categorie propaganda ed esordienti ottenendo con Giorgia Iaria sette titoli e due record regionali. Oggi è alla guida dei ragazzi dell’Italica Sport settore nuoto.

“In queste settimane ho avuto la possibilità di osservare da vicino il lavoro svolto dai miei colleghi e di formare i primi due gruppi che intraprenderanno il percorso dell’attività pre-agonistica – continua Sirio La Spada – Entro la fine di questa stagione, avremo la possibilità di far partecipare i ragazzi alle prime competizioni, magari inizialmente nel circuito ASI, e gettare le basi per le prossime stagioni e far entrare l’Italica Sport a pieno diritto da protagonista del nuoto calabrese”.

Sirio La Spada sarà, per i piccoli atleti di Italica Sport, un valido aiuto anche nei momenti di difficoltà ma soprattutto un punto di riferimento per aumentare la propria autostima alla luce dei progressivi miglioramenti della performance sportiva.

Compito non facile, anche perché spesso gli allievi si affidano al proprio allenatore come fosse un vero maestro di vita.

Lo staff del Parco Caserta augura a Sirio La Spada e ai suoi atleti un anno ricco di soddisfazioni e successi.