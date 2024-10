Parco Caserta Sport Village, riparte la macchina organizzativa del Summer Camp

“L’estate sta finendo e un anno se ne va…” cantava un famoso duo italiano a metà degli anni ’80.

I giorni di fine agosto portano con sé un po’ di malinconia provocata dallo scadere della stagione più apprezzata dell’anno, soprattutto dai più piccoli. Niente paura. Se le spiagge pian piano si svuotano e gli ombrelloni spariscono, c’è un luogo in città che si animerà con attività sportive ed estive in cui si respirerà ancora quel profumo di estate e di svago tanto desiderato.

Un pieno di energia necessario a tutti i ragazzi che da qui a poco dovranno rituffarsi si, ma tra i libri di scuola.

Il Parco Caserta Sport Village ha pianificato per quest’anno, dopo le tante richieste dei genitori, una seconda fase del centro estivo.

Dal 3 al 15 settembre, riparte infatti la macchina organizzativa del Summer Camp capitanata dalla simpatica scimmietta, testimonial del centro estivo.

L’evento che ha emozionato, divertito e coinvolto l’intera città con tante attività sportive, incontri formativi e iniziative culturali, riparte lunedì 3 settembre.

I piccoli sportivi potranno divertirsi tra mille attività. Il tutto accompagnati da istruttori qualificati riconosciuti dal Coni, laureati in Scienze Motorie con un’attenzione in più alle scuole sportive presenti all’interno del Parco Caserta come nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, karate, danza, pattinaggio artistico ed hockey su prato. Un’occasione in più per capire quale sport il proprio figlio intende praticare durante la prossima stagione.

Dal 3 al 15 settembre il Parco Caserta Sport Village, riprenderà dunque tutte le sue attività rivolte ai più piccoli in acqua e nel verde del parco in un ambiente sicuro, accogliente ed attrezzato.

Calcio a 5, freccette, tiro con l’arco, pallamano, pallanuoto (anche femminile) mini volley, ed ancora danza, minibasket, pattinaggio, karate, nuoto, atletica leggera e hockey su prato, novità assoluta di questa edizione.

Un vero e proprio villaggio del divertimento in cui poter praticare più discipline sportive all’interno di un unico spazio di oltre 3000 mq.

I prezzi? Rimangono invariati. Per i soci il costo per una settimana è di 40 euro, per i non soci il costo aumenta di soli 5 euro.

“L’estate sta finendo e un anno se ne va…sto diventando grande, lo sai che non mi va…”.

Se la tua voglia di estate non ha intenzione di arrestarsi, iscriviti al Summer Camp di settembre. Potrai divertirti e giocare ancora con tante attività.