Parco Caserta Sport Village: il ‘Summer Camp’ continua a stupire

Al Parco Caserta Sport Village continua la prima edizione del campo estivo. Aumentano gli iscritti e aumenta la gioia sia dei piccoli bambini sia dell’intero staff.

Attraverso un video postato sulla pagina FB (che ha già raggiunto oltre 5.000 visualizzazioni), gli istruttori hanno infatti manifestato tutto il loro entusiasmo per l’esperienza del ‘Summer Camp’.

“Sono state due settimane bellissime – commenta Roberta Romanazzi – C’è molto affiatamento tra i ragazzi e tutti si dedicano alle varie attività con carica ed energia”.

A distanza di due settimane dall’inizio del ‘Summer Camp’ è facile dedurre dagli occhi degli iscritti come la parola d’ordine all’interno degli oltre 3 ettari di parco verde sia una sola, divertimento.

“Dal 3 luglio ogni settimana vedrà protagonista un continente diverso. Asia, Africa, America e Oceania, tutto ruoterà attorno a questi quattro continenti – spiega Alessandra Benedetto – Per le rimanenti quattro settimane, verranno ‘esplorati’ e fatti conoscere ai piccoli iscritti attraverso giochi a tema, soprattutto giochi in acqua con frequenza giornaliera”.

Per la gioia dei più piccoli, sarà proprio l’acqua la vera protagonista dei giorni di luglio del ‘Summer Camp’. Un’offerta diversa ed originale in città che offre ai ragazzi, dai 3 ai 15 anni, svago, tanto divertimento ma non solo.

“Svolgiamo attività formativa sempre con il sorriso – spiega Valentina Franzò – Tanti iscritti si fermano anche a mensa. Il momento del pranzo è molto importante perché i bambini socializzano e si confrontano sulle varie attività svolte. Vi aspettiamo al Summer Camp per un campo estivo indimenticabile”.

Mini football, nuoto, pallanuoto, giochi acquatici, danza, pattinaggio, arti marziali ed ancora mini volley, pallamano, mini basket, pattinaggio, giochi nel verde, circuiti sportivi e tanto altro, tutto in un unico posto.

“C’è ancora l’ultima settimana di giugno e tutto luglio per poterci divertire insieme – conclude Valerio Martino – I bambini si divertono tantissimo e poi…la nostra sigla…spacca di brutto”.

#sceglilaprofessionalitá scegli #parcocasertasportvillage

Per info contatta il numero 0965.897520 oppure vieni al Parco Caserta Sport Village!