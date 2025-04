Corteo funebre di Papa Francesco: tutte le chiusure e limitazioni al traffico nella Capitale

Si snoderà per tutto il centro di Roma il corteo funebre per Papa Francesco, dalla Basilica di San Pietro a Santa Maria Maggiore. La partenza è prevista intorno alle 11:30 da San Pietro, da dove il corteo di auto, che procederà a passo d’uomo, passerà nella Galleria Pasa, attraverserà il ponte, Corso Vittorio e arriverà a Piazza Venezia. Poi proseguirà per i Fori Imperiali, salirà per Via Labicana e svolterà su Via Merulana, il lungo rettilineo per poi arrivare a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione, che non sarà aperta al pubblico. Non sarà possibile seguire il corteo funebre se non da dietro le transenne. Il tutto durerà circa mezz’ora.

Impatti sul traffico e i mezzi pubblici

L’ultimo viaggio di Bergoglio bloccherà il cuore della città per buona parte della mattinata, a partire dai mezzi pubblici: la stazione metro B Colosseo potrebbe chiudere, in base alle disposizioni delle forze dell’ordine.

Saranno sospese diverse linee bus.

All’interno della zona delimitata dalle strade Piazza Risorgimento-Lungotevere, Ponte Garibaldi, Via del Teatro Marcello, Via dei Fori Imperiali, Piazza di Porta Capena, Via dell’Amba Aradam, Via Merulana, Piazza della Repubblica, Piazza Barberini, il servizio di superficie sarà sospeso.

La rete tram sarà sostituita da bus, ad eccezione della linea tram 514 che continuerà a circolare salvo ulteriori limitazioni richieste dall’Autorità.

Chiusure al traffico

Dalla mezzanotte tra il 25 e il 26 aprile, si procederà con chiusure al traffico di alcune strade e infrastrutture che saranno in parte riconvertite al transito pedonale dei fedeli, a partire da Via Gregorio VII (da Piazza Pio XI a Via di Porta Cavalleggeri). Dettaglio delle limitazioni:

Galleria Pasa : carreggiata separata in due corsie, una sul lato fiume Tevere per il solo transito dei fedeli diretti a Via di San Pio X , mentre l’altra sarà riservata al traffico veicolare in direzione Piazza della Rovere .

: carreggiata separata in due corsie, una sul lato fiume per il solo transito dei fedeli diretti a , mentre l’altra sarà riservata al traffico veicolare in direzione . Borgo Santo Spirito : da Piazza Ildebrando Gregori a Via San Pio X , carreggiata separata in due corsie, la parte sinistra (lato Conciliazione ) per il solo transito dei mezzi di soccorso, mentre l’altra sarà riservata al transito pedonale dei fedeli diretti ai varchi di pre-filtraggio.

: da a , carreggiata separata in due corsie, la parte sinistra (lato ) per il solo transito dei mezzi di soccorso, mentre l’altra sarà riservata al transito pedonale dei fedeli diretti ai varchi di pre-filtraggio. Ponte Vittorio Emanuele II e Lungotevere in Sassia : carreggiata separata in due corsie riservate al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza diretti al Santo Spirito , così come ai veicoli privati di chi si reca al nosocomio per visite urgenti.

: carreggiata separata in due corsie riservate al transito dei mezzi di soccorso e di emergenza diretti al , così come ai veicoli privati di chi si reca al nosocomio per visite urgenti. Via delle Fosse di Castello : separazione della carreggiata, con una corsia per il traffico veicolare e l’altra corsia riservata al flusso dei fedeli. La corsia destinata al passaggio dei veicoli potrebbe subire chiusure a vista.

: separazione della carreggiata, con una corsia per il traffico veicolare e l’altra corsia riservata al flusso dei fedeli. La corsia destinata al passaggio dei veicoli potrebbe subire chiusure a vista. Per il sottopasso di Piazza Pia saranno possibili chiusure a vista in base alle necessità della viabilità.

saranno possibili chiusure a vista in base alle necessità della viabilità. Chiusura dell’uscita in Via Pfeiffer per i pedoni in arrivo dal Terminal Gianicolo , con possibilità di uscita solo dal sottopasso di Piazza del Sant’Uffizio – direzione Via delle Fornaci .

per i pedoni in arrivo dal , con possibilità di uscita solo dal sottopasso di – direzione . Chiusure interesseranno anche Via Stefano Porcari, Via Gregorio VII (da Piazza Pio XI a Via di Porta Cavalleggeri) e Via delle Fornaci (nel tratto in direzione di Piazza San Pietro).

Regolazione del traffico pedonale

Dalla mezzanotte tra oggi e domani, la Polizia Locale effettuerà un servizio di viabilità anche per il divieto del traffico pedonale in tutta l’area delimitata dagli sbarramenti, con ingresso solo dai varchi di pre-filtraggio.

Saranno chiuse ai pedoni:

Le scale laterali di accesso al sottopasso tra Piazza del Sant’Uffizio e Via delle Fornaci .

di accesso al sottopasso tra e . Il flusso pedonale proveniente dal Parking Gianicolo sarà indirizzato verso Via delle Fornaci e, in senso opposto per il deflusso, da Piazza del Sant’Uffizio verso il parcheggio.

Fonte: AGI