Parma-Reggina: le formazioni ufficiali. Crisetig ancora in panchina

L’attesa cresce, i ragazzi stanno per fare il loro ingresso in campo per le fasi di riscaldamento. Di seguito le scelte dei due tecnici per Parma-Reggina:

Parma (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Valenti, Osorio, Oosterwolde; Estevez, Hainaut; Coulibaly, Vazquez, Benedyczak; Inglese. In panchina: Maliszewski, Borriello, Balogh, Charpentier, Tutino, Bonny, Ansaldi, Sohm, Circati, Zagaritis, Buayi, Sits. Allenatore: Fabio Pecchia.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Mènez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Bouah, Camporese, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Obi, Cicerelli, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Davide Miele di Torino e Antonio Severino di Campobasso. IV ufficiale: Stefano Nicolini di Brescia. VAR: Antonio Di Martino di Teramo. A-VAR: Oreste Muto di Torre Annunziata.