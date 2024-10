Estate Scillese 2023, la Costa Viola ‘teatro a cielo aperto’. Il programma completo

È partito il 1 luglio 2023 il programma di spettacoli serali nell’ambito della rassegna “Estate Scillese 2023“. La kermesse è composta da rappresentazioni di musica, teatro, cabaret, e tanto altro ancora. L’incantevole località turistica della Costa Viola si trasforma in un vero e proprio teatro a cielo aperto fino agli ultimi giorni di agosto.

Ad aprire il ricco programma sono stati i Kalavria nello scenario di Piazza San Rocco, spettacolo iniziale di una stagione estiva pronta a coinvolgere non solo il pubblico di cittadini ma anche i numerosi turisti. Tredici eventi organizzati dal Comune di Scilla in collaborazione con Scillaeventi, in attesa dello spettacolo del 19 agosto – curato da Esse Concerti – che vedrà Shade in concerto.

Il programma, finanziato con i fondi PNRR, vedrà in parte la direzione artistica di Benvenuto Marra con la partecipazione di diversi artisti reggini come Pasquale Caprì, gli Aldo al Quadrato, Dj Filippo Lopresti e ancora la freschezza delle compagnie teatrali “Angela Barbaro”,”Blue sky Cabaret” e “L’Amaca”, Max Power-Cover band degli 883, l’allegria dei Crazy Toons e la splendida voce di Domenico Panetta con le cover di Tiziano Ferro. Spazio anche per i Dj set in programma giovedì 3 agosto e venerdì 18 agosto.

Il programma completo

LUGLIO

Sabato 1° luglio- Concerto “Kalavria” Musica Etnica(Piazza San Rocco)

Giovedì 6 luglio- Commedia a cura della compagnia teatrale “Angela Barbaro (Piazza San Rocco)

Venerdì 14 luglio- Concerto “Max Power” Cover band 883 (Piazza San Rocco)

Giovedì 20 luglio- Teatro a cura associazione “Blue sky cabaret” (Largo Piano)

Venerdì 28 luglio- Panetta “Cover Tiziano Ferro”(Piazza delle Rimembranze, Favazzina)

AGOSTO

Giovedì 3 agosto- DJ SET (Piazza San Rocco)

Domenica 6 agosto- Concerto “Crazy Toon” siglr cartoni animani 1970-2000 (Piazza San Rocco)

Venerdì 11 agosto- Cabaret Pasquale Caprì Show (Piazza San Gaetano di Melia)

Sabato 12 agosto- Cabaret “Aldo al quadrato” (Area Cortilizia Scuola elementare e media di Solano Superiore)

Mercoledì 16 agosto- Concerto “Officina del Rumore” Rock band anni 80-90 (Piazza San Rocco)

Venerdì 18 agosto- Dj Set Lopresti (Piazza San Rocco)

Sabato 19 agosto- Concerto Shade (Piazza San Rocco)

Domenica 27 agosto- Teatro a cura Associazione Culturale “L’Amaca” (Largo Piano)