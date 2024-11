Partono le letture ad alta voce di “Nati per Leggere” a Reggio Calabria

Si è tenuta oggi, presso la Biblioteca Comunale “De Nava” la conferenza stampa di presentazione della Sezione Reggina di “Nati per Leggere” e dell’iniziativa inaugurale di letture per bambini di età prescolare, che si svolgerà con cadenza bimensile da novembre 2014 a maggio 2015“Nati per Leggere” é un progetto nazionale di promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni che intende favorire lo sviluppo nei primi anni del bambino con l’ausilio dei libri e della lettura ad alta voce. Il progetto é promosso dall’alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso le seguenti associazioni: l’Associazione Culturale Pediatri – ACP, l’Associazione Italiana Biblioteche – AIB e il Centro per la Salute del Bambino onlus – CSB.La lettura ad alta voce produce molti effetti positivi sullo sviluppo del bambino, sia perché facilita una modalità di comunicazione affettiva con i genitori, sia perché promuove le competenze cognitive del bambino, in particolare quelle connesse con lo sviluppo del linguaggio. Tale pratica contribuisce inoltre a ridurre il divario culturale tra i gruppi sociali, aspetto sul quale il progetto si é dimostrato, sia negli Stati sia in Italia, particolarmente efficace.Le azioni previste dal progetto, che si colloca quindi nell’ambito degli interventi di sostegno alla genitorialità, comprendono percorsi di sensibilizzazione rivolti a genitori, la scuola, le istituzioni politiche, la società civile.Il progetto nazionale opera attraverso strutture operative locali che si impegnano, attivando risorse umane ed economiche di enti locali e altre istituzioni pubbliche e private e di volontariato, a individuare le modalità progettuali di volta in volta più adatte alle realtà specifiche.In Calabria sono già in atto iniziative in varie sedi come si può rilevare consultando il sito di Nati per Leggere.it, sezione pagine regionali, e, su Facebook ,”Nati per Leggere Calabria “.Nello scorso febbraio 2014 i referenti regionali del Progetto, con la collaborazione di quelli nazionali, hanno organizzato a Catanzaro due corsi, uno di base e uno per Facilitatori di Formazione, cui hanno partecipato un gruppo di medici e una sociologa della nostra città.Da qui è nata la volontà di mettere in opera una serie di iniziative in loco. Si è avuta la fortuna di potersi confrontare con una delle referenti della Biblioteca Comunale, la dottoressa Maria Pia Mazzitelli, prontissima a cogliere il valore del progetto e a metterlo in atto.Si è elaborato infatti un programma bimensile di letture ad alta voce per bambini in età prescolare che va da novembre a maggio 2015 presso la Biblioteca Comunale secondo il seguente calendario: il terzo lunedì di ogni mese sarà dedicato ai più piccoli, di 3-4 anni. Saranno effettuati 2 turni di un’ora ciascuno, coinvolgendo 10 bambini per turno, dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.00 alle 18.00. Lo stesso avverrà il quarto lunedì del mese ma per i bambini di 5-6 anni.Gli incontri sono interamente gratuiti previa prenotazione all’indirizzo mail: natiperleggere.rc@gmail.com, i bambini dovranno essere accompagnati dai genitori perché il progetto è concepito anche per loro.La lettrice volontaria sarà Anna Calarco, attrice di SpazioTeatro, che ha accettato con entusiasmo di impegnare un po’ del suo tempo, gratuitamente, in questo progetto.Siamo molto fiduciosi nella riuscita dell’iniziativa cui stanno già arrivando delle adesioni e, consentitecelo, orgogliosi di aver potuto preparare un programma a lungo termine che potrà contribuire molto a creare quell’amore per la lettura nei bambini più piccoli e nelle loro famiglie, di cui è dimostrata la valenza a livello culturale, educativo, sociale, affettivo.s