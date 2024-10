Pasqua, periodo di partenze, ritorni e…dolci! Ecco le colombe artigianali della Cremeria Sottozero

Impossibile contare i reggini sparsi per il mondo che, in questo momento, stanno facendo il countdown per il ritorno alla loro città ed alle loro tradizioni, culinarie soprattutto.

I giorni che stanno per arrivare saranno caratterizzati da partenze e ritorni, in occasione della Pasqua. E come trascorrere i momenti di festa se non in compagnia dei prodotti della Cremeria Sottozero?

Quale miglior modo di celebrare le proprie radici se non attraverso i dolci dal design ricercato e dal gusto unico ed eccezionale che soddisfano ogni palato? La stessa qualità e la stessa ampia scelta che è possibile trovare, ogni giorno, nella storica gelateria di Reggio Calabria, sarà protagonista anche delle festività pasquali.

Dal 1974 la Cremeria Sottozero offre infatti ai reggini un servizio d’eccellenza senza eguali.

La preparazione dei dolci che condividerete, in queste vacanze, con le persone che amate è già in atto. Molti di questi sono già disponibili presso la Cremeria.

COLOMBE ARTIGIANALI

Tra i dolci più importanti della tradizione pasquale vi sono le colombe, soffici e gustose ottime in qualsiasi momento della giornata.

Le colombe artigianali di Sottozero sono ovviamente disponibili in diverse versioni:

tradizionali con dentro canditi all’arancia;

al cioccolato (senza canditi) con crema alle nocciole;

al pistacchio con crema spalmabile al pistacchio prodotta direttamente da Sottozero;

una novità inedita per la Pasqua 2019!