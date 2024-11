Pepper Chocolate: capsule collection by Giorgio Ciccone e Valentina Ferragni.

di Federica Geria – Estro e creatività nel brand Pepper Chocolate della giovane designer Greta Liberato. Amante della moda, la sua attenzione e abilità si concentrano in particolare sui gioielli, elaborando accessori interamente a mano. Le sue creazioni, totalmente “Hand made in Italy” come lei stessa svela, sono il frutto di un’accurata ricerca, in giro per il mondo, di elementi innovativi, eleganti, vintage e al contempo moderni.I fashion influencer Giorgio Ciccone e Valentina Ferragni firmano insieme una capsule collection per il jewelery brand Pepper Chocolate di Greta, ispirata all’Art Decò e alla Pop Art, in 10 pezzi (5 unisex e 5 donna) declinati in molte varianti di colore: earcuff, piercing, braccialetti e collane con base in PVC, ricoperti da cristalli dalle tonalità caleidoscopiche.L’impronta grintosa e rock di Giorgio e Valentina nell’anima originale del brand di Greta.É proprio Giorgio Ciccone, Reggino DOC , a raccontarmi del suo percorso all’interno del mondo della moda, da creatore e gestore di un fashion blog a protagonista creativo:“Vivere in un contesto così stimolante sicuramente ti aiuta ad aprire i tuoi orizzonti e non fermarti mai. Sin da piccolo la creatività non mi è mai mancata, ho sempre dipinto e creato per diletto personale. In questa occasione è stato molto divertente seguire step by step il processo creativo della realizzazione di questa collezione nei minimi dettagli, dalla creazione dei bozzetti alla realizzazione artigianale dei prototipi, dall’organizzazione dello shooting alla distribuzione nei vari store.”La collection, aggiunge, riflette la personalità di entrambi i creatori, legati da un’amicizia che “li ha aiutati molto, soprattutto durante la fase progettuale”:“La capsule rispecchia in pieno le nostre identità!Una parte molto colorata e fresca attribuibile a Valentina ed una molto rock, dove il nero prevale, che è mia.È rispecchiato il nostro modo d’essere ed ancora più interessante è stato creare insieme. Da questa collaborazione a quattro mani sotto la supervisione di Greta è nato un team molto dinamico e variegato, che ha giovato ad ognuno: non guardi più la realtà solo con i tuoi occhi, ma anche da prospettive differenti.Io e Valentina ci siamo conosciuti in un contesto tutt’altro che lavorativo, ognuno con la sua carriera già avviata, e ci siamo legati sin da subito, iniziando così le prime collaborazioni che ci hanno visti partecipi in diversi ambiti, dal sociale alla moda. Credo che questa esperienza ci abbia aiutato a conoscere nuovi lati dei nostri caratteri, a supportarci e riprenderci se qualcosa non va.Nonostante diverse aziende ci propongano ancora collaborazioni insieme, il nostro obiettivo è di lavorare autonomamente ai progetti riservandoci di condividerne solo alcuni, per non perdere l’entusiasmo e quel gusto di novità che ogni lavoro può riservarci.”Il giovane blogger e designer conclude mostrando tutta la sua soddisfazione ed il suo entusiasmo per questa capsule collection:“É stata un’esperienza molto formativa perché l’ho vissuta in maniera ambivalente sia come creatore sia come testimonial e sono profondamente riconoscente a Greta che ci ha dato l’opportunità di metterci in gioco e farci scoprire questa nuova realtà.”Visita il sito di Pepper Chocolate: http://www.pepperchocolate.itVisita il blog di Giorgio Ciccone: http://giorgiociccone.net