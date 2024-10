Verso Perugia-Reggina: due recuperi importanti per mister Alvini

Dopo la sconfitta in casa contro l’Ascoli alla seconda giornata di campionato, il Perugia ha inanellato sette risultati utili consecutivi, frutto di due vittorie e cinque pareggi e migliore difesa con soli cinque gol subìti. Le ultime tre partite l’hanno visto a confronto con Benevento, Brescia e Lecce, due pari esterni ed un successso casalingo contro le rondinelle, a dimostrazione di un momento assai favorevole per la squadra di mister Alvini.

Due rientri importanti in casa Perugia

E per la sfida nel turno infrasettimanale con la Reggina, il tecnico si ritroverà due giocatori preziosi per il suo scacchiere tecnico-tattico. L’esterno Lisi rientra dalla squalifica, mentre in cabina di regia nuovamente a disposizione Burrai, seppur non al meglio della condizione. Al Curi due squadre, Perugia e Reggina, che attraversano un buon momento di forma, ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara di particolare interesse.