Ospedale della Piana, il Pd: ‘Un miraggio. Non si può più aspettare’

“L’Ospedale della Piana sembra da troppo tempo un miraggio. Da più di 17 anni, il nostro territorio aspetta di vedere concretizzato il diritto alla salute, attraverso un ospedale funzionale e moderno che dovrebbe sorgere a Palmi, in modo da fornire ai cittadini un’assistenza sanitaria adeguata.

Al contrario, quello che si riscontra è un sistema precario, con presidi ospedalieri poco funzionali – spesso privi di personale a sufficienza, ospitati in strutture vetuste e con infrastrutture carenti – e lunghe code ai pronto soccorso. Questa situazione costringe molti pazienti ad aumentare la “migrazione sanitaria” verso altre regioni.



La sanità, infatti, continua a essere uno dei problemi più pressanti non soltanto nella Piana, ma in tutta la regione; pesa ancora il commissariamento unito ai minori trasferimenti statali rispetto ai reali fabbisogni di salute. Aspetti su cui si dovrebbe intervenire in modo concreto, come ha sostenuto anche il Segretario Regionale Sen.Irto“.

Un progetto rimasto “su carta”

“L’Ospedale della Piana, che attualmente resta un progetto “su carta”, dovrebbe essere una priorità reale per garantire l’assistenza sanitaria alla popolazione e diventare un’opportunità di crescita socio-economica per l’intero territorio.

Come Circolo PD di Palmi, sosteniamo perciò l’iniziativa della Consigliera regionale del Partito Democratico, Amalia Bruni, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Giunta Regionale sulla situazione preoccupante del nuovo Ospedale della Piana.



Nell’interrogazione, la Consigliera sottolinea il continuo ritardo nella realizzazione di una delle opere sanitarie più importanti per la Calabria. Il ritardo è dovuto alla mancata risposta della Regione alla proposta di Piano Economico Finanziario (PEF) avanzata dall’impresa appaltatrice, che ha già validato il progetto definitivo ma non ha ancora ricevuto riscontri dagli uffici regionali.

“La mancata approvazione del PEF determina la non approvazione del progetto definitivo e il non avvio della progettazione esecutiva”, recita l’interrogazione, evidenziando quanto sia fondamentale questo passaggio per l’inizio dei lavori.

A oggi, tutto resta fermo. Preoccupano inoltre l’incertezza sull’arrivo dei fondi che la Regione ha richiesto al governo nazionale e il dato di fatto che l’avvio dei lavori dell’Ospedale della Piana, promesso entro il 31 dicembre 2024, non si è concretizzato”, prosegue la nota.

Le criticità per il territorio e l’appello del Circolo PD di Palmi

“Nel frattempo, il nostro territorio continua a fare i conti con molteplici problematiche legate sia all’assistenza sanitaria sia a quella socio-sanitaria, oltre che con ulteriori ritardi di progetti annunciati da tempo, come le Case della Salute.

Ci auguriamo che, stavolta, la Giunta regionale fornisca risposte immediate e tempestive all’interrogazione, chiarendo le ragioni dei ritardi e dello stallo, e si attivi per garantire al più presto l’avvio dei lavori. È indispensabile un impegno concreto per tutelare i cittadini e le cittadine: la Piana non può più aspettare”, conclude la nota del Circolo Pd di Palmi.